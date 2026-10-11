Nga nới lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, EU phản đối quyết định của Mỹ

Động thái được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Washington cho phép nối lại hoạt động cung ứng dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu, còn Liên minh châu Âu (EU) phản đối việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với Moskva. Theo thông báo của Chính phủ Nga, quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10, nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước. Các doanh nghiệp dầu mỏ Nga sẽ nhanh chóng tiến hành ký kết hợp đồng cung ứng với đối tác nước ngoài dưới sự phối hợp của chính phủ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định việc điều chỉnh chính sách xuất khẩu không ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng trong nước.

Trong cuộc điện đàm trước đó, hai tổng thống đã thảo luận về nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ. Tổng thống Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Mỹ cũng như thị trường quốc tế. Theo ông Novak, Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Khối lượng cung ứng hằng tháng sau đó có thể đạt 3 triệu tấn.

Chính quyền Mỹ đã cấp giấy phép chung cho phép cung ứng dầu diesel Nga ra thị trường toàn cầu đến ngày 7/4/2027, đồng thời đình chỉ các hạn chế liên quan đến hoạt động này và các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với việc mua bán dầu diesel Nga.

Phản ứng trước quyết định của Washington, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas ngày 10/10 cho rằng việc đình chỉ các biện pháp hạn chế đối với dầu diesel Nga sẽ làm tăng nguồn thu của Moskva. Bà nhấn mạnh đây không phải thời điểm thích hợp để giảm sức ép đối với Nga. Theo bà Kallas, các ngoại trưởng EU dự kiến thông qua danh sách trừng phạt mới vào ngày 12/10.

Trước đó, ngày 8/10, đại sứ các nước thành viên EU đã nhất trí đưa hơn 1.500 doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất hàng hóa quân sự và lưỡng dụng vào danh sách trừng phạt. EU cũng đang thúc đẩy gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga.