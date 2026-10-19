Nga nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kh-32 sau nhiều tháng gián đoạn

Thông tin về vụ tấn công mới nhất được Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết. Theo đó Nga đã phóng tên lửa siêu thanh Kh-32 vào rạng sáng ngày 17/10 từ oanh tạc cơ Tu-22M3 bay trên không phận bán đảo Crimea

Ngoài ra phía Nga còn tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 từ các khu vực Voronezh và Rostov. Kèm theo đó, họ đã phóng thêm 4 tên lửa hành trình Kalibr từ tàu chiến tại khu vực Novorossiysk.

Ukraine cũng bị tấn công bởi 332 máy bay không người lái cảm tử Shahed (31 trong số đó là loại phản lực), tên lửa S-8000 Banderol, Gerbera và UAV mô phỏng kiểu Parody từ nhiều hướng khác nhau.

Đáng chú ý đó là lần gần nhất trước cuộc tấn công này, đại diện Lực lượng vũ trang báo cáo việc Nga sử dụng tên lửa hành trình siêu thanh Kh-22/32 từ Biển Đen vào ngày 16/7.

Cũng vào lúc 15h56' ngày 19/7, có thông tin về việc phóng tên lửa Kh-22 theo hướng khu vực Odessa. Tuy nhiên bản tin sáng hôm sau không đề cập đến việc sử dụng loại vũ khí nói trên.

Tổng cộng từ 18h00' ngày 16/10 đến sáng ngày 17/10, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ/vô hiệu hóa 293 mục tiêu, gồm có 4 tên lửa hành trình Kalibr và 289 máy bay không người lái của Nga.

Được biết tên lửa hành trình không đối đất Kh-32 là bản nâng cấp từ nguyên mẫu Kh-22 ra đời dưới thời Liên Xô, vũ khí này chính thức được trang bị cho Không quân Nga vào năm 2016.

So với "người tiền nhiệm" Kh-22 thì tên lửa Kh-32 chỉ giữ lại những chỉ số về trọng lượng và kích thước của phiên bản cơ sở, trong khi phần "lõi" lại hoàn toàn khác biệt.

Động cơ của tên lửa Kh-32 có hiệu suất tốt, giúp tiết nhiên liệu và cung cấp công suất lớn hơn, cho phép nâng tầm bắn lên tới 1.000 km so với con số 600 km của Kh-22.

Tốc độ hành trình của Kh-32 đạt tới 4.000 km/h, vận tốc nước rút khi tiếp cận mục tiêu lên tới 5.400 km/h. Sau khi rời máy bay, tên lửa sẽ leo lên tới trần bay 40 km, từ độ cao đó nó sẽ bổ thẳng xuống mục tiêu với một góc tấn lớn.

Nhờ việc ứng dụng những công nghệ tác chiến điện tử mới, Kh-32 khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương bắn hạ. Xác suất diệt mục tiêu của tên lửa Kh-32 là 0,80 - 0,82.

Kh-32 không phải tên lửa chống hạm thuần túy, nó là tên lửa hành trình đa năng không đối đất. Phần cải tiến hệ thống điều khiển không liên quan tới việc sử dụng nó trên biển.

Trong quả tên lửa này xuất hiện thêm hệ thống điều chỉnh đường bay "theo bản đồ", thiết bị đo độ cao sẽ theo dõi địa hình và so sánh với bản đồ số của khu vực mà quả tên lửa sẽ bay qua.

Do không phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh GPS hay GLONASS mà thông qua đầu dò radar chủ động cho nên khả năng gây nhiễu đối với tên lửa Kh-32 là rất khó.

Giới chức quân sự Nga đã tự tin khẳng định rằng tên lửa siêu thanh Kh-32 khi triển khai từ oanh tạc cơ Tu-22M3 sẽ đủ sức đánh bại cả biên đội tác chiến hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ và rất khó bị đánh chặn khi tấn công mục tiêu mặt đất.