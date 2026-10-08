Nga nói gì về việc Pháp phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân?

Pháp phóng thử phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo M51 từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Le Vigilant ngày 6/10. (Nguồn: Arianegroup)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã lưu ý phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về thông điệp “mạnh mẽ và rõ ràng” từ vụ thử. Trước đó, ông Macron trực tiếp theo dõi vụ phóng và cho rằng đây là minh chứng cho độ tin cậy của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp.

Bên cạnh đó, Điện Kremlin cho rằng, chính sách quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) dựa trên sự đối đầu với Nga là “con đường đi vào ngõ cụt”. Theo ông Peskov, châu Âu “ám ảnh” với các kế hoạch quân sự hóa EU và cho rằng liên minh gồm 27 thành viên này đang hướng tới việc hình thành một thành tố quân sự-chính trị.

Khẳng định Nga vẫn cảnh giác và theo dõi sát tình hình trong bối cảnh châu Âu đưa ra những “tuyên bố mang tính công kích” nhằm vào Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, trong khi Nga đang thực hiện các biện pháp an ninh trong bối cảnh “quân sự hóa” của EU, Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại với châu Âu.

Trước đó, ngày 6/10, Pháp đã phóng thử phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo M51 từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Le Vigilant. Tổng thống Macron theo dõi vụ phóng từ tàu hộ vệ đa nhiệm Auvergne ngoài khơi tỉnh Finistère, miền Tây nước Pháp. Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp chứng kiến một vụ phóng tên lửa loại này kể từ khi nhậm chức năm 2017.

Bộ Quân đội Pháp cho biết, tên lửa được sử dụng trong vụ thử không mang đầu đạn hạt nhân và vụ phóng được tiến hành “tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của Pháp”. Tên lửa rơi xuống khu vực được xác định trước trên Đại Tây Dương, cách bờ biển Pháp hàng trăm km. Vụ thử cũng nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của tàu Le Vigilant sau thời gian bảo dưỡng và sửa chữa từ năm 2023-2025.

Pháp hiện có 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, trong đó một tàu luôn hoạt động trên biển và một tàu khác sẵn sàng triển khai trong thời gian ngắn. Phiên bản M51.3 do tập đoàn ArianeGroup chế tạo có khả năng mang thế hệ đầu đạn hạt nhân phóng từ biển mới nhất của Pháp.

Vụ thử M51 diễn ra trong bối cảnh Pháp tăng cường đầu tư cho lực lượng răn đe hạt nhân, hiện chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng hằng năm, tương đương khoảng 6 tỷ Euro. Paris cũng đang thúc đẩy cách tiếp cận mới nhằm đưa năng lực răn đe hạt nhân tới gần hơn với các đồng minh châu Âu, song vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với lực lượng hạt nhân của mình.