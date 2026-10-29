Nga nói châu Âu 'không có chỗ' trong các cuộc hòa đàm về Ukraine

Moscow đã đồng ý về nguyên tắc tham gia vòng đàm phán ba bên lần thứ 4, tiếp nối cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg vào tuần trước. Thời điểm dự kiến ​​là vào giữa tháng 11, với Abu Dhabi được đề xuất làm địa điểm tổ chức.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán 3 bên, với sự tham gia của các đại diện từ Nga, Ukraine và Mỹ. Các nước châu Âu có thể tự đến đó nếu mua vé. Nhưng không ai có ý định mời họ ngồi vào bàn đàm phán cả”, ông Ushakov chia sẻ với kênh Vesti hôm 28/10.

Theo đài RT, trợ lý Điện Kremlin đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với ông Putin. Cuộc điện đàm này đã gây chấn động trong hàng ngũ những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng chỉ trích sáng kiến ​​của các nhà lãnh đạo Bắc Âu, khẳng định hành động này không hề được phối hợp với các “đối tác châu Âu”.

Dù vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 27/10 cho hay cả ông Stubb và ông Støre đều không đưa ra đề xuất mới nào nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev đã bị loại khỏi cả 3 vòng đàm phán ba bên trước đó và ngày càng tìm cách tham gia trực tiếp vào tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, các nước này vẫn giữ nguyên các yêu cầu của mình, đặc biệt về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, điều Moscow liên tục bác bỏ với lập luận rằng việc tạm dừng giao tranh chỉ tạo cơ hội cho Ukraine nghỉ ngơi và tái vũ trang bằng khí tài phương Tây.

Nga cũng cáo buộc EU đóng vai trò là bên chính cung cấp vũ khí cho Ukraine, góp phần kéo dài cuộc xung đột. Vào tháng 4, Brussels đã phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 90 tỷ Euro (100 tỷ USD) cho Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu thêm 70 tỷ Euro để duy trì ngân sách và quân đội nước này trong suốt năm tới.

Moscow vẫn giữ quan điểm cho rằng việc châu Âu hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine khiến họ trở thành một bên tham gia cuộc xung đột. Tổng thống Putin cũng gọi những tuyên bố của châu Âu về “mối đe dọa từ Nga” là viện cớ cho việc tăng cường quân sự và chi tiêu quốc phòng.