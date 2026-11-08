Nga nói châu Âu không có chỗ trên bàn đàm phán, Đức hết Patriot gửi cho Ukraine

Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/11 đã chỉ trích việc Liên minh Tự nguyện của châu Âu tổ chức diễn tập quân sự ngay trước thềm cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

“Thật đáng chú ý khi cuộc diễn tập dự kiến bắt đầu ngay trước thời điểm các cuộc tham vấn giữa Nga, Mỹ và Ukraine về giải quyết xung đột được nối lại tại Abu Dhabi. Điều này một lần nữa xác nhận rằng châu Âu không có chỗ tại bàn đàm phán. Rõ ràng phương Tây vẫn không tính đến những quan ngại chính đáng của Nga về an ninh và tiếp tục đẩy vòng xoáy leo thang đi xa hơn”, bà Zakharova cho biết.

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng việc châu Âu muốn triển khai lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được, dù dưới danh nghĩa Liên minh Tự nguyện hay dưới sự bảo trợ của bất kỳ tổ chức nào khác.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

“Nga coi mọi đội hình quân sự nước ngoài hiện diện tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp, cùng tất cả những rủi ro và hậu quả đi kèm. London và Paris kỳ vọng rằng bằng cách triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, họ có thể duy trì chỗ đứng để tiếp tục đối đầu với Nga và tìm cách giáng thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi. Nhưng kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại, trong khi tất cả mục tiêu và nhiệm vụ mà giới lãnh đạo Nga đề ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành”, bà Zakharova nói.

Đức hết hệ thống Patriot để viện trợ cho Ukraine

Theo Kyiv Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 7/11 thông báo rằng Berlin hiện đã hết khả năng cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine tại thời điểm hiện tại.

“Bất cứ thứ gì chúng tôi chuyển giao vào lúc này đều chưa thể được thay thế trong thời gian trước mắt, điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ mà chúng tôi không thể chấp nhận một cách có trách nhiệm. Hiện tại, chúng tôi không thể làm gì hơn”, ông Pistorius cho hay.

Bộ trưởng Đức kêu gọi các nước khác tăng cường đóng góp cho hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine vào giữa tháng 11.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn phòng không trước mùa đông.