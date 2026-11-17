Cầu Crimea. (Ảnh: Tass)

“Cầu Crimea lại bị tấn công”, ông Sergey Aksyonov viết trên mạng xã hội vào sáng 17/11, đồng thời cho biết giao thông trên tuyến đường huyết mạch này đã bị đình chỉ. Ông kêu gọi người dân và du khách tránh di chuyển về phía cây cầu cho đến khi có thông báo mới.

Cuộc tấn công mới nhất cũng đã được Thống đốc tỉnh Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev và Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận.

Bộ này cho biết cây cầu dài 19 km đã trở thành mục tiêu của các thiết bị không người lái trong đêm. Không có ai bị thương trong vụ việc. Mức độ thiệt hại hiện đang được đánh giá. Cả giao thông đường bộ và đường sắt qua eo biển Kerch đều đã bị tạm dừng.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó một ngày, cây cầu này đã trở thành mục tiêu tấn công của các thiết bị không người lái, buộc chính quyền phải tạm dừng lưu thông qua cầu trong thời gian ngắn.

Điện Kremlin cho biết vụ tấn công hôm 16/11 vào cầu Crimea chỉ gây ra những hư hại nhỏ.

Sáng 17/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong đêm trước đó, quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Nga bằng ít nhất 1.441 máy bay không người lái. Các hệ thống phòng không đã bắn hạ những máy bay này tại 20 khu vực, bao gồm cả khu vực Crimea và vùng không phận phía trên Biển Đen.