Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga (UAC), thuộc tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, ngày 17/11 thông báo đã chuyển giao một lô tiêm kích ném bom Su-34 cho Bộ Quốc phòng nước này theo chương trình đặt hàng quốc phòng.

Máy bay chiến đấu ném bom Su-34 thuộc lô hàng mới được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga. Nguồn ảnh: UAC

Các máy bay hoàn tất toàn bộ quy trình kiểm tra mặt đất và bay thử tại nhà máy trước khi lên đường tới căn cứ làm nhiệm vụ. UAC không công bố số lượng phi cơ trong đợt bàn giao.

Đây là đợt chuyển giao Su-34 thứ ba được Nga công khai trong năm 2026, sau hai đợt ngày 9/7 và 7/10. Số lượng máy bay trong những lần bàn giao trước cũng không được tiết lộ.

Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha cho biết doanh nghiệp đang duy trì nhịp độ sản xuất máy bay chiến đấu cao, đồng thời tiếp tục cải tiến các dòng phi cơ dựa trên kinh nghiệm sử dụng trong xung đột tại Ukraine. Ông không nêu cụ thể những thay đổi trên lô Su-34 mới.

Su-34 được phát triển từ nền tảng tiêm kích Su-27, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công nhưng vẫn có khả năng tác chiến đối không. Máy bay có hai thành viên tổ lái ngồi cạnh nhau trong khoang được bảo vệ bằng giáp titan, giúp tăng khả năng sống sót và thuận tiện phối hợp trong các chuyến bay dài.

Theo thông số do Rostec công bố, Su-34 sử dụng hai động cơ AL-31F, có thể mang tối đa 8,5 tấn vũ khí và đạt tốc độ Mach 1,45, tương đương 1,45 lần tốc độ âm thanh.

Tầm bay với nhiên liệu chứa trong thân khoảng 4.000 km, trần bay khoảng 15.000 m. Phi cơ cũng được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không để kéo dài thời gian hoạt động.

Trên chiến trường Ukraine, Su-34 là phương tiện chủ lực của Nga trong các nhiệm vụ thả bom gắn bộ cánh lượn và hiệu chỉnh đường bay UMPK.

Bộ thiết bị này bổ sung cánh có thể bung ra cùng hệ thống dẫn đường cho bom thông thường, giúp chúng lượn tới mục tiêu sau khi được thả từ khoảng cách hàng chục kilomet.

Cách sử dụng này cho phép máy bay hạn chế tiếp cận những khu vực có phòng không đối phương.