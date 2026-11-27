Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành đàm phán hợp đồng mới với nhà cầm quân người Hàn Quốc, qua đó mở ra cơ hội để hai bên tiếp tục đồng hành trong chặng đường phía trước. Đây là thông tin đặc biệt quan trọng, giúp tương lai của HLV Kim Sang Sik dần có lời giải sau nhiều đồn đoán về khả năng chia tay.

Trước đó, thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan khiến câu chuyện hợp đồng của ông Kim trở thành tâm điểm chú ý. Người hâm mộ cũng chờ đợi câu trả lời về việc nhà cầm quân người Hàn Quốc có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay không.

Theo tìm hiểu của Saostar, HLV Kim Sang Sik sẽ không chia tay tuyển Việt Nam, ít nhất trong giai đoạn hiện tại. Ảnh: AFC

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik chia sẻ về tương lai: “Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch nào cả. Tôi và người đại diện sẽ cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gặp nhau, qua đó bàn về tương lai”. Phát biểu này cho thấy ông Kim chưa đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Đến nay, việc VFF tiến hành đàm phán hợp đồng mới cho thấy mong muốn giữ chân nhà cầm quân sinh năm 1976. Đây cũng là cơ sở để tin rằng ông Kim sẽ tiếp tục công việc, thay vì khép lại hành trình cùng tuyển Việt Nam sau những thành công đã tạo dựng.

Trong hơn hai năm làm việc tại Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã mang đến nhiều dấu ấn đáng kể. Ông giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, bảo vệ thành công danh hiệu vào năm 2026 và giành vé dự Asian Cup 2027. Đặc biệt, chức vô địch ASEAN Cup 2024 đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam trên đỉnh cao khu vực sau sáu năm chờ đợi.

Ở cấp độ U23, dấu ấn của ông Kim cũng rất rõ nét với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Những thành tích này cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ tạo được kết quả với đội tuyển quốc gia mà còn xây dựng được sự kế thừa ở các cấp độ trẻ.

Vì vậy, VFF muốn tiếp tục gắn bó với HLV Kim Sang Sik là điều dễ hiểu. Bóng đá Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn ở châu lục, trong đó có Asian Cup 2027. Việc duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp đội tuyển có thêm thời gian hoàn thiện lối chơi, phát triển lực lượng và chuẩn bị cho những thử thách mới.

Tương lai của HLV Kim Sang Sik vì thế đã có hướng đi rõ ràng. Dù hai bên vẫn cần thống nhất điều khoản hợp đồng, khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam đang được đặt lên hàng đầu. Sau những thành công đã qua, hành trình của ông Kim nhiều khả năng sẽ có thêm chương mới với tuyển Việt Nam.