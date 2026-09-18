Nga ngăn chặn âm mưu phá hoại đường ống khí đốt ở Bắc Kavkaz

Các đặc vụ bắt giữ đối tượng. Ảnh: FSB

Theo truyền thông Nga ngày 18/9, thông báo của FSB nêu rõ: “Tại Kabardino-Balkaria, hoạt động phi pháp của một công dân Nga sinh năm 1986 đã bị phát hiện. Đối tượng này tham gia chuẩn bị thực hiện hành vi phá hoại theo chỉ thị của các cơ quan tình báo Ukraine”.

Theo FSB, đối tượng là người có gốc gác ở tỉnh Chernigov của Ukraine và đã liên lạc với một sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine khi ở Ukraine vào năm 2024. FSB cho biết: “Năm 2025, theo chỉ thị của người phụ trách, đối tượng đến Nga để chuẩn bị và thực hiện hành vi phá hoại và khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng là một đường ống khí đốt tại huyện Maisky, Cộng hòa Kabardino-Balkaria”.

Các nhân viên FSB đã bắt giữ đối tượng khi người này tìm cách lấy một thiết bị nổ tự chế ra khỏi nơi cất giấu.

Phía Ukraine chưa bình luận gì về sự việc.