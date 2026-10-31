Nga nêu lý do châu Âu không thể làm trung gian hòa bình cho xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Trước đó, Moscow tuyên bố các quan chức châu Âu sẽ không tham gia vòng đàm phán hòa bình sắp tới do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi.

Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 ở thành phố Atlanta, bang Georgia của Mỹ hôm 30/10, ông Lavrov nói: "Châu Âu muốn chen chân vào tiến trình đàm phán. Điều quan trọng không phải là châu Âu muốn gì, mà là họ thực sự có thể mang lại giá trị gia tăng nào cho quá trình đàm phán".

Ông Lavrov cáo buộc các chính phủ châu Âu không thực hiện những thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, bắt đầu từ thỏa thuận tháng 2/2014 giữa Tổng thống Ukraine khi đó là Viktor Yanukovich và các thủ lĩnh phe đối lập. Pháp, Đức và Ba Lan đã tham gia làm trung gian cho thỏa thuận này, vốn được kỳ vọng chấm dứt nhiều tháng biểu tình và các cuộc đụng độ chết người tại Kiev.

Theo ông Lavrov, Pháp và Đức cũng thất bại trong việc đảm bảo Ukraine thực hiện các cải cách chính trị và trao quy chế đặc biệt cho vùng Donbass theo các thỏa thuận Minsk giai đoạn 2014 - 2015 mà chính họ đã góp phần làm trung gian hòa giải.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ vào tháng 12/2022 thừa nhận các thỏa thuận Minsk đã giúp Ukraine có thêm thời gian củng cố quân đội. Moscow viện dẫn những phát biểu này như bằng chứng cho thấy các chính phủ phương Tây chưa bao giờ có ý định thực hiện các thỏa thuận một cách thiện chí.

Ông Lavrov cũng đề cập đến hội nghị thượng đỉnh tại Paris hồi tháng 12/2019, nơi các lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức tái khẳng định cam kết thực hiện các thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao này cuối cùng đã không thể mang lại một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.

"Trong 12 năm qua, họ đã có quá đủ cơ hội. Thông qua những hành động của mình, họ đã chứng minh việc không thể bỏ qua thành tích thực hiện cam kết của mình khi xem xét liệu họ có thể tiếp tục đóng vai trò là những bên bảo chứng hay không", ông Lavrov tuyên bố.