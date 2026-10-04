Nga nêu ba yêu cầu cho giải pháp chính trị lâu dài ở Ukraine

Ngày 4-10, hãng thông tấn TASS dẫn cuộc phỏng vấn của ông Medvedev với Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), trong đó ông cho biết các điều kiện trên trước đây đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Ảnh: TASS

Theo ông Medvedev, trước hết Ukraine phải duy trì quy chế trung lập, phi hạt nhân và độc lập.

Thứ hai, Kiev phải từ bỏ đường lối mà Moscow mô tả là mang tính dân tộc chủ nghĩa cùng những hạn chế đối với các yếu tố liên quan Nga.

Điều kiện thứ ba liên quan đến lãnh thổ. Ông Medvedev yêu cầu các khu vực đã được Nga đưa vào Hiến pháp phải thuộc quyền tài phán của Moscow.

TASS diễn giải điều này là Ukraine phải công nhận 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập, trong khi Ukraine và phần lớn cộng đồng quốc tế không công nhận việc sáp nhập này.

Ông Medvedev cho rằng nếu các điều kiện trên được đáp ứng, chúng có thể trở thành cơ sở cho tiến trình giải quyết bằng con đường ngoại giao. Ngược lại, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu bằng biện pháp quân sự.

Ukraine lâu nay bác bỏ yêu cầu nhượng lãnh thổ cho Nga. Ngày 3-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục cho rằng Moscow chưa có dấu hiệu sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, trong bối cảnh giao tranh và các cuộc tập kích giữa hai bên vẫn tiếp diễn.

Trong cuộc phỏng vấn với IRIB, ông Medvedev cũng đề cập quan hệ giữa Nga với phương Tây, khẳng định Moscow mong muốn hợp tác và đối thoại bình thường, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Nga đe dọa châu Âu.

Về Trung Đông, ông đánh giá tình hình an ninh khu vực đang rất nghiêm trọng và cho rằng các cuộc xung đột có thể khiến nhiều quốc gia cân nhắc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Iran đối với an ninh Eo biển Hormuz và cho rằng các tuyến hàng hải chiến lược cần được duy trì hoạt động thông qua thỏa thuận thay vì sử dụng vũ lực.

Đề cập quan hệ Nga - Iran, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đánh giá hợp tác song phương đang ở mức cao, trong đó hai nước tiếp tục phát triển hợp tác về quốc phòng, năng lượng, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao.