Nga - NATO chạy đua thiết lập radar vượt đường chân trời để kiểm soát lẫn nhau

Theo thông tin đang được đăng tải trên báo chí phương Tây, châu Âu cảm thấy lo ngại về việc Nga xây dựng mới một trạm radar vượt đường chân trời ở Kaliningrad.

Cụ thể, một hệ thống radar tầm xa cỡ lớn 29B6 Container thế hệ mới đang được xây dựng gần Gvardeysk, hiện công trình đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Mặc dù Quân đội Nga chưa công bố thông số kỹ thuật hiệu suất của radar, tuy nhiên NATO ước tính rằng nó sẽ có khả năng "quan sát" ở phạm vi hơn 3.000 km, tức là toàn bộ châu Âu.

Theo ghi nhận, hệ thống radar này được thiết kế để phát hiện tên lửa đạn đạo và máy bay NATO, cũng như thực hiện trinh sát điện tử. Hơn nữa, tổ hợp này sẽ được tích hợp vào hệ thống giám sát và tác chiến điện tử ở vùng Kaliningrad.

Khi đi vào hoạt động, dự kiến ​​Quân đội Nga cũng sẽ có thể phát hiện các mục tiêu bay thấp, bao gồm cả máy bay không người lái. Điều này sẽ làm phức tạp đáng kể các hoạt động trinh sát gần biên giới Nga.

Châu Âu đã tuyên bố đang chuẩn bị các "biện pháp đối phó" trước hệ thống radar mới, bao gồm việc lắp đặt hệ thống giám sát tại các trang trại điện gió ngoài khơi ở Ba Lan và phóng vệ tinh trinh sát của Đức và Phần Lan.

Trong động thái khác, các quan chức quân sự NATO tại châu Âu cũng tự trấn an mình rằng radar vượt đường chân trời của Nga "rất lớn" và dễ dàng bị phá hủy trong trường hợp cần thiết.

Nhưng ở chiều ngược lại, NATO cũng không chịu đứng yên khi trước đó Pháp đã công bố kế hoạch hiện đại hóa quy mô lớn hệ thống radar chiến lược Nostradamus, đặt tại tỉnh Eure-et-Loire.

Hệ thống radar này là loại độc nhất vô nhị ở châu Âu, có khả năng phát hiện mối đe dọa ở khoảng cách hàng nghìn km, cụ thể là từ Biển Bắc đến dãy núi Ural mà không cần xoay cơ học các ăng ten.

Tổ hợp radar nói trên được phát triển vào những năm 1990 bởi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Pháp ONERA, tuy nhiên nó đã được cất giữ trong kho một thời gian dài trước khi tái triển khai.

Đến nay, Bộ Quốc phòng Pháp đã quyết định đưa loại radar vượt đường chân trời này trở lại hoạt động, đồng thời đầu tư hơn 50 triệu euro vào việc hiện đại hóa.

Radar Nostradamus hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ sóng radio tần số cao từ tầng điện ly, cho phép nó "nhìn" xa hơn đường chân trời.

Các ăng ten của tổ hợp radar vượt đường chân trời nói trên được đặt trong một khu vực rộng tới 12 ha theo hình ngôi sao, bao phủ thể tích vài triệu km khối - từ mặt đất đến độ cao 250 km.

Bên cạnh Pháp, Đức cũng lên kế hoạch tạo ra một chòm sao gồm hơn 100 vệ tinh quân sự trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp trong những năm tới để phục vụ cho việc liên lạc an toàn và theo dõi tên lửa, để giám sát liên tục các mục tiêu đối phương.