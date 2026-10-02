Nga "nâng giọng" về Kaliningrad, nhắc lại khả năng dùng vũ khí hạt nhân

Tên lửa chiến thuật 'Iskander-M' của quân đội Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 1-10, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik tuyên bố Moskva sẽ “đáp trả không giới hạn” trước bất kỳ hành động nào đe dọa chủ quyền hoặc nhằm vào dân thường Nga tại khu vực này.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ nằm tách biệt của Nga bên bờ Baltic, kẹp giữa Ba Lan và Litva - 2 thành viên NATO, không có đường bộ nối trực tiếp với phần lãnh thổ chính. Theo ông Miroshnik, khu vực này “không khác biệt so với bất kỳ phần nào khác của Nga” và sẽ được bảo vệ tương tự.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Nga cảnh báo NATO rằng Moskva có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Kaliningrad bị cô lập. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận liên minh đã nhận được thông điệp từ Nga, đồng thời kêu gọi Moskva chấm dứt các đe dọa hạt nhân và nhấn mạnh NATO là liên minh phòng thủ.

Cố vấn Điện Kremlin Nikolai Patrushev cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho Kaliningrad, đồng thời cảnh báo Nga sẽ phản ứng “ngay lập tức” trước mọi hành động gây hấn.

Giới quan sát cho rằng sự khác biệt trong nhận thức an ninh giữa hai bên đang khiến khu vực Baltic trở thành điểm nóng mới, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.