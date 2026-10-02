Nga nâng dự báo tăng trưởng kinh tế lên mốc 0,6%, hạ thấp kỳ vọng mức lương

Nga nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026. (Nguồn: Istock)

Bộ Phát triển kinh tế Nga đã nâng dự báo lạm phát cho phần còn lại của năm 2026 từ 5,2% lên 6,8%. Đánh giá này nằm trong phạm vi dự báo của Ngân hàng trung ương Nga đã công bố trước đó, dự kiến giá cả sẽ tăng 6-7% vào cuối năm nay.

Bộ trên đánh giá, yếu tố chính thúc đẩy sự gia tăng dự báo đối với lạm phát là việc giá nhiên liệu tăng cao, và điều này đồng thời tác động sang các mặt hàng khác. Dự kiến lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 4%/năm trong giai đoạn 2027-2029.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho rằng, khung ngân sách được đề xuất tạo điều kiện cho việc nới lỏng các điều kiện tiền tệ và khôi phục hoạt động đầu tư.

Theo ông, bước đi này là cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ để đạt được tăng trưởng bền vững, mà cần có những thay đổi cấu trúc tích cực.

Quan chức Nga nhấn mạnh: “Chính sách kinh tế phải tập trung vào việc tăng cường tính linh hoạt và khả năng phục hồi của nền kinh tế và khởi động lại chu kỳ đầu tư”.

Theo ông, tăng trưởng kinh tế sẽ được thúc đẩy bởi sản xuất tập trung vào nhu cầu trong nước. Theo đó, ngành sản xuất sẽ tăng trưởng khoảng 3,5% mỗi năm. Các ngành dược phẩm và cơ khí, bao gồm sản xuất đường sắt và máy bay, cũng như sản xuất điện tử, sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Du lịch, công nghệ thông tin và nông nghiệp cũng được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với dự báo trước đó.

Bộ Phát triển kinh tế Nga cũng đã nâng đáng kể dự báo giá dầu thô Brent cho toàn bộ thời gian lập kế hoạch lên 85,7 USD/thùng trong năm nay (so với 81 USD/thùng trong phiên bản dự báo của tháng 4).

Tương tự, giá dầu thô trong hai năm tiếp theo cũng được dự báo sẽ tăng hơn so với dự kiến: năm 2027: 73 USD/thùng (dự báo trước 65 USD/thùng) và năm 2028: 68 USD/thùng (dự báo trước 63 USD/thùng).

Tuy nhiên, Bộ Phát triển kinh tế Nga nhận định sự bất ổn trên thị trường toàn cầu rất cao và giá dầu tương lai đang có biến động mạnh, với mức cộng hoặc trừ 20 USD/thùng.

Bên cạnh điều kiện thị trường, các yếu tố cơ bản tác động đến giá dầu cũng đóng vai trò quan trọng, trong đó có sự suy giảm dự trữ nhiên liệu chiến lược ở nhiều quốc gia.

Trong khi đó, kỳ vọng về mức lương năm tới đã được hạ thấp (dự kiến tăng 1,8%, so với mức 2,5% trong dự báo trước đó) do mức lương cơ sở năm nay tăng (dự kiến tăng 4%, so với mức 2,2%).

Việc điều chỉnh này là do cuộc cạnh tranh tuyển dụng giữa các nhà tuyển dụng đang chậm lại và thị trường lao động đang dần bình ổn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Phát triển kinh tế Nga, quá trình này đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến trước đó.

(theo The Moscow Times)mo