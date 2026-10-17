Nga nâng cấp xe tăng T-90M để đối phó chiến tranh UAV

Chiến tranh tại Ukraine cho thấy xe tăng hiện đại phải đối mặt với những mối đe dọa đa dạng hơn so với thời kỳ các trận đánh thiết giáp quy mô lớn chiếm ưu thế.

UAV trinh sát, máy bay không người lái FPV và vũ khí chống tăng khiến việc phát hiện, bảo vệ và cơ động trở thành những vấn đề quan trọng đối với T-90M.

Một hướng nâng cấp đáng chú ý là hệ thống phòng thủ chủ động Arena-M do Nga phát triển.

Hệ thống này sử dụng radar để phát hiện mối đe dọa đang tiếp cận, sau đó kích hoạt đạn đánh chặn nhằm phá hủy hoặc vô hiệu hóa mục tiêu trước khi chúng va chạm với xe tăng.

Đây là cách tiếp cận khác với giáp phản ứng nổ, vốn phát huy tác dụng khi đầu đạn tiếp xúc với khu vực được bảo vệ.

Tại triển lãm quốc phòng IDEX năm 2025, đơn vị phát triển Arena-M giới thiệu những thông tin về việc tích hợp hệ thống lên xe tăng T-90M.

Tuy nhiên, việc tích hợp và trình diễn không đồng nghĩa hệ thống đã được trang bị đại trà cho toàn bộ lực lượng. Khả năng đối phó các loại UAV khác nhau cũng cần được đánh giá dựa trên thử nghiệm và kết quả thực tế.

Bên cạnh phòng thủ chủ động, các biện pháp tương đối đơn giản vẫn được sử dụng, bao gồm lồng chống UAV, giáp bổ sung và thiết bị tác chiến điện tử.

Mỗi giải pháp có ưu điểm và hạn chế riêng. Kết cấu bảo vệ có thể làm tăng khối lượng xe, thiết bị gây nhiễu không hiệu quả với mọi phương thức điều khiển, còn hệ thống đánh chặn có giới hạn về số lượng đạn và phạm vi bảo vệ.

Trong quá trình đại tu, T-90M cũng có thể được cải tiến hệ thống quan sát, liên lạc và những bộ phận đã xuống cấp.

Việc lựa chọn nâng cấp phụ thuộc vào nguồn lực, yêu cầu tác chiến và cấu hình của từng phương tiện.

Tương lai của T-90M vì thế không chỉ phụ thuộc vào việc tăng cường hỏa lực hay giáp bảo vệ.

Khả năng kết nối với mạng lưới trinh sát, phối hợp cùng bộ binh và thích ứng với các mối đe dọa không người lái sẽ ngày càng quan trọng.

Những cải tiến này có thể giúp xe tăng duy trì vai trò trên chiến trường, nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị phát hiện và tấn công.

Bài toán của Nga là cân bằng giữa khả năng bảo vệ, chi phí nâng cấp và số lượng xe tăng có thể duy trì hoạt động.