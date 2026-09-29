Nga nâng cấp UAV phản lực Geran-5 bằng hệ thống dẫn đường quang học đối chiếu địa hình

Quân đội Nga được ghi nhận bắt đầu triển khai một biến thể mới của dòng máy bay không người lái phản lực mang tên Geran-5 K5. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên phương tiện này là việc tích hợp hệ thống dẫn đường quang điện tử, cho phép thiết bị tự quét hình ảnh mặt đất để định vị và hiệu chỉnh quỹ đạo bay mà không phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu vệ tinh.

Công nghệ dẫn đường DSMAC trên Geran-5 K5

Hệ thống dẫn đường mới trên Geran-5 hoạt động dựa trên nguyên lý tương tự công nghệ đối chiếu quang học địa hình (DSMAC). Cụ thể, camera tích hợp sẽ liên tục ghi nhận địa hình thực tế trong hành trình và so sánh với bản đồ dữ liệu tham chiếu đã được nạp sẵn trong bộ nhớ điều khiển. Khi xuất hiện tình trạng tác chiến điện tử gây nhiễu hoặc gián đoạn tín hiệu định vị vệ tinh, hệ thống vẫn có thể tự ước tính sai số vị trí để điều chỉnh bánh lái.

So sánh thiết kế Geran-5 cũ (trái) và mới (phải). Ảnh: Militarnyi

Mô-đun quang học tự động này được giới chuyên môn nhắc đến với định danh Susanin. Khác với cơ chế camera quang - hồng ngoại khóa mục tiêu ở pha cuối thường thấy trên các loại đạn tuần kích, mô-đun Susanin đóng vai trò dẫn hướng duy trì suốt hành trình bay.

Mặc dù giúp tăng khả năng kháng nhiễu, phương thức dẫn đường bằng hình ảnh vẫn tồn tại một số giới hạn kỹ thuật nhất định. Khả năng nhận diện địa vật có thể suy giảm do điều kiện sương mù, góc chiếu sáng, sự biến đổi cảnh quan theo mùa hoặc tầm nhìn hạn chế vào ban đêm. Vì vậy, công nghệ này chủ yếu đóng vai trò bổ trợ song song cùng hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh kháng nhiễu Kometa-M12.

Chiến thuật thả robot mặt đất bằng máy bay không người lái của Ukraine

Bên cạnh các diễn biến về phương tiện bay, chiến trường mặt đất cũng ghi nhận các thử nghiệm chiến thuật mới từ phía Ukraine. Quân đoàn 3 Ukraine cho biết đã triển khai các robot mặt đất tự sát thuộc đơn vị NC13 trong khuôn khổ chiến dịch Vivaldi tại khu vực phía bắc tỉnh Donetsk.

Các phương tiện không người lái mặt đất này được gắn hai súng phóng lựu Bullspike dùng một lần. Sau khi tiếp cận trận địa đối phương và khai hỏa hỏa lực trực tiếp vào công sự, robot sẽ tiếp tục di chuyển sâu vào vị trí ẩn nấp của đối phương để kích nổ khối thuốc mang theo. Ngoài ra, trong giai đoạn hai của chiến dịch, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái ném bom hạng nặng để chở các robot tự sát này và thả xuống vị trí cách hơn 10 km phía sau phòng tuyến đối phương.

Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật nhận định phương thức vận chuyển robot bằng UAV vẫn gặp rào cản lớn về giới hạn tải trọng của máy bay và mức độ an toàn khi tiếp đất. Việc máy bay phải hạ thấp độ cao để thả thiết bị khiến chúng dễ tổn thương trước hỏa lực phòng không tầm thấp, do đó chiến thuật này hiện chỉ phù hợp cho các khu vực địa hình chia cắt phức tạp như sông ngòi, đầm lầy hoặc rừng rậm.

Mỹ duy trì phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran

Ở một diễn biến quân sự khác tại Trung Đông, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng quân sự nước này đã yêu cầu 122 tàu thương mại phải chuyển hướng nhằm thực thi lệnh phong tỏa các tuyến hàng hải ra vào cảng và vùng ven biển Iran kể từ tháng 7.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS George Washington tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Để duy trì hoạt động kiểm soát khu vực, quân đội Mỹ đã huy động tàu tấn công đổ bộ USS Boxer cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 11, với sự yểm trợ của trực thăng vận tải, máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey và tiêm kích tàng hình F-35B. Song song với đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington với các phi đội tiêm kích F/A-18 Super Hornet cũng tham gia duy trì hiện diện.

Căng thẳng trên biển gia tăng sau khi CENTCOM lần đầu xác nhận sử dụng 3 xuồng không người lái cảm tử Corsair tấn công cơ sở kỹ thuật hải quân tại Bandar Abbas vào tháng 7. Phía Iran kiên quyết phản đối các biện pháp phong tỏa này, làm dấy lên nguy cơ mất an ninh trên tuyến vận tải năng lượng huyết mạch qua eo Hormuz.