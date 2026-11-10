Nga, Mỹ và Ukraine xác định các ưu tiên trước thềm đàm phán hòa bình

Theo kế hoạch, ông Kushner sẽ cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tham gia các cuộc đàm phán trong hai ngày 10 và 11/11. Đây là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ kể từ tháng 2.

Trên mạng xã hội X, ông Kushner cho biết chương trình nghị sự tập trung vào 4 vấn đề chính, gồm chấm dứt các hành động thù địch, thiết lập các bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine sau xung đột, xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế và giải quyết các vấn đề nhân đạo. Mỹ cũng muốn rà soát, cải thiện các cơ chế an ninh hiện có tại châu Âu, đồng thời xác định những hạn chế trong quá trình vận hành.

Về phía Nga, phát biểu tại Moskva, Ngoại trưởng Sergey Lavrov hoan nghênh những nội dung liên quan đến vấn đề an ninh trong chương trình nghị sự của các nhà đàm phán Mỹ. Moskva nhiều lần khẳng định cần đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Ukraine, trong đó bảo đảm an ninh cho cả hai bên. Tham gia đàm phán tại Abu Dhabi, phái đoàn Nga sẽ có Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và đàm phán với NATO cũng như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Trong khi đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov cho biết các bên sẽ dành nhiều thời gian thảo luận về vấn đề nhân đạo, đặc biệt là thúc đẩy trao đổi tù binh. Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov cũng thông báo phái đoàn nước này sẽ có các cuộc gặp riêng với đại diện Anh, Pháp, Đức, Italy, Liên minh châu Âu (EU) và NATO tại Abu Dhabi, nhằm bảo đảm châu Âu có vai trò trong tiến trình ngoại giao.

Những tuần gần đây, các nước châu Âu tích cực tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối với tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian. Cuối tháng trước, lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, động thái được xem là thay đổi đáng chú ý so với chính sách hạn chế tiếp xúc với Moskva trước đó.

Ông Kushner bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu về những vấn đề an ninh có ảnh hưởng đến khu vực. Tuy nhiên, Moskva vẫn hoài nghi về vai trò của châu Âu, đồng thời cáo buộc EU và Anh từng cản trở các nỗ lực hòa bình trước đây, trong đó có đàm phán tại Istanbul năm 2022.

Các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra sau khi một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ kéo dài một tuần được thực hiện tại khu vực tiền tuyến quanh thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson, tạo điều kiện sơ tán hơn 750 dân thường. Thỏa thuận này đạt được với sự hỗ trợ của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.