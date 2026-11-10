Nga, Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán hòa bình sau 9 tháng gián đoạn

Đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra sau 9 tháng gián đoạn. Video: RT

Theo hãng tin RT và tờ Kyiv Independent, đây là cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên sau 9 tháng gián đoạn, kể từ sau khi các cuộc thương lượng diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 2 không đạt được bước đột phá nào. Không có đại diện châu Âu nào tham gia đàm phán, nhưng các hình ảnh trên truyền thông Ukraine cho thấy phái đoàn Mỹ đã có cuộc gặp riêng với phía Ukraine cùng các đặc phái viên từ Pháp, Đức, Italia, Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Theo hãng tin Anadolu, phát biểu tại cuộc đàm phán, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington đã xác định được những bất đồng còn tồn tại giữa Nga và Ukraine, đồng thời đưa ra các ý tưởng nhằm thu hẹp khoảng cách này.

“Chúng tôi đã trao đổi gần như hàng ngày với cả hai bên và hiện đã xác định được những vấn đề còn bất đồng. Chúng tôi có một số ý tưởng để thu hẹp những khác biệt đó”, ông Kushner nói.

Ông Kushner cho biết Tổng thống Trump đang yêu cầu các nhà đàm phán Mỹ nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5, đồng thời giúp cả Nga và Ukraine có được vị thế vững chắc hơn. “Tổng thống Trump thực sự cam kết thúc đẩy hòa bình và ông cho rằng cuộc xung đột này đã kéo dài quá lâu", đặc phái viên Mỹ cho hay.

Ông Kushner cũng mô tả cuộc gặp với phái đoàn Ukraine và các đối tác châu Âu trước khi diễn ra cuộc đàm phán 3 bên là “rất tốt đẹp”.

Trong khi đó, tại phiên khai mạc đàm phán, trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky đã gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà UAE vì sự hiếu khách, đồng thời cảm ơn Mỹ vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Ông Medinsky bày tỏ hy vọng thành phần mới của phái đoàn Nga sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Bộ trưởng Ngoại giao UAE cũng chào mừng các phái đoàn, đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky vì đã tin tưởng chọn quốc gia này làm nước chủ nhà.