Nga, Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Toà nhà bị phá hủy sau vụ không kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái xuống thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 10/11, vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đây là cuộc gặp trực tiếp ba bên đầu tiên kể từ tháng Hai, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, với sự tham gia của các Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, Mikhail Galuzin và một số quan chức quân sự, an ninh.

Phái đoàn Mỹ gồm các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại, dẫn đầu, cùng một số quan chức khác.

Trước khi bước vào đàm phán ba bên, phái đoàn Ukraine đã có cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ và đại diện của Anh, Pháp, Đức, Italy, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Abu Dhabi.

Trên mạng xã hội, ông Umerov cho biết cuộc gặp nhằm thống nhất lập trường và phối hợp các bước đi trước giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về Đảm bảo an ninh tập thể diễn ra cùng ngày tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cuộc thảo luận về hệ thống an ninh tập thể tại UAE được tiến hành theo đề xuất của Mỹ và đã nhận được sự đồng thuận của Nga.

Ông nhấn mạnh các cam kết bảo đảm an ninh sẽ có hiệu lực sau khi các bên đạt được thỏa thuận toàn diện giải quyết xung đột.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận bảo đảm an ninh là một trong những nội dung trọng tâm của vòng đàm phán.

Ông cũng cho biết cuộc gặp được tổ chức theo thể thức ba bên đã thống nhất, không có sự tham gia trực tiếp của đại diện châu Âu./.