Nga, Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán tại UAE

Theo hãng thông tấn TASS, cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 10/11.

Cuộc họp được tổ chức kín, không cho phép báo chí tham dự. Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Nga, trong khi ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, dẫn đầu phái đoàn Ukraine. Phái đoàn Mỹ gồm các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Lần gần nhất các đoàn đàm phán của ba quốc gia gặp nhau là vào ngày 18/2 tại Geneva.

Nga, Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán ba bên tại Abu Dhabi. (Ảnh: TASS)

Hãng thông tấn của Nga cho biết nội dung thảo luận lần này tập trung vào những vấn đề then chốt nhằm thiết lập một hệ thống an ninh trong giai đoạn hậu xung đột. Các bên dự kiến trao đổi về những cơ chế ngăn ngừa các mối đe dọa và củng cố ổn định khu vực.

Trước đó, một nguồn tin của TASS cho biết việc giải quyết xung đột tại Ukraine, “dù có tầm quan trọng đặc biệt, cũng chỉ là một trong những nội dung trong chương trình nghị sự rộng hơn của cuộc thảo luận lần này”.

Ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận giải quyết xung đột - cho biết, ông tin rằng đã có “một số ý tưởng tốt để thu hẹp những bất đồng” giữa hai bên.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành những đợt tập kích tầm xa mới nhằm vào lãnh thổ của nhau. Quân đội hai nước về cơ bản vẫn đang trong thế giằng co trên chiến tuyến.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 162 máy bay không người lái (UAV) thuộc nhiều loại khác nhau cùng một tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine trong đêm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 155 UAV của Ukraine trong đêm trên bầu trời 8 khu vực thuộc lãnh thổ Nga, cũng như bán đảo Crimea.