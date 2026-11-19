Thúc đẩy đối thoại Nga - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp caoDiễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19-11. Ảnh: AFP

Ngày 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8/2025.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, cuộc hội đàm kéo dài khoảng 35-40 phút, tập trung vào tình hình Ukraine, quan hệ song phương Nga - Mỹ và công tác chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tham dự cuộc gặp, phía Nga có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, trợ lý Tổng thống Yury Ushakov và Đặc phái viên Tổng thống Kirill Dmitriev. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế với nước ngoài kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cho biết hai nhà lãnh đạo đã cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Dmitriev nhấn mạnh đối thoại giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có ý nghĩa then chốt đối với nỗ lực thúc đẩy giải quyết vấn đề Ukraine, đồng thời cho rằng tiến trình này đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump bày tỏ kỳ vọng cuộc hội đàm sẽ mang lại những kết quả tích cực, mở ra triển vọng mới trong quan hệ hai nước và tạo tiền đề cho các bước tiến tiếp theo. Ông nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm với nhà lãnh đạo Nga, đồng thời cho biết cuộc gặp song phương nhằm chuẩn bị cho cuộc hội đàm ba bên với Trung Quốc.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin có tâm trạng phấn khởi sau cuộc hội đàm. Tuy nhiên, hai bên không đưa ra tuyên bố chung hoặc công bố chi tiết về những kết quả cụ thể đạt được. Trợ lý Tổng thống Nga cũng cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có ý nghĩa như một phiên chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên sắp tới.

Mỹ - Trung khẳng định duy trì quan hệ ổn định

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm cuộc hội đàm song phươngtại biệt thự Kylin, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19-11. Ảnh: Getty Images

Cũng trong ngày 19-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo dành nhiều lời đánh giá tích cực về quan hệ cá nhân cũng như những kết quả hợp tác giữa hai nước.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định quan hệ Trung Quốc - Mỹ đang duy trì trạng thái ổn định và có những cải thiện, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào sự ổn định của thế giới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Trump, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển trên cơ sở tôn trọng, công bằng và cùng có lợi.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump nhấn mạnh hai nước đã xây dựng được mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, đồng thời đánh giá tích cực những thỏa thuận mà hai bên đạt được. Ông cũng cho rằng Washington và Bắc Kinh có chung lợi ích trong việc duy trì ổn định các vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình năng lượng qua eo biển Hormuz.

Đề cập đến xung đột tại Ukraine, Tổng thống Trump cho biết cả Mỹ và Trung Quốc đều mong muốn góp phần chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hai bên cũng có quan điểm kiên quyết về việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cam kết phối hợp với Mỹ để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển đúng hướng. Ông nhấn mạnh việc duy trì quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước và cộng đồng quốc tế.

Trung - Nga củng cố phối hợp chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón các nhà lãnh đạo APEC ở Thâm Quyến ngày 18-11. Ảnh: Reuters

Trước các cuộc gặp song phương Mỹ - Nga và Mỹ - Trung, ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tiến hành hội đàm tại Thâm Quyến, tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện và trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai nước triển khai những bước đi cụ thể hơn nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác, đồng thời khẳng định quan hệ Trung Quốc - Nga vẫn vững chắc trước những thách thức. Ông nhấn mạnh hai nước cần duy trì tầm nhìn chiến lược dài hạn, góp phần tăng cường ổn định và thúc đẩy xây dựng trật tự thế giới đa cực công bằng hơn.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá sự phối hợp chính sách đối ngoại giữa hai nước tiếp tục được duy trì ổn định, có tác động tích cực trên trường quốc tế. Ông cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 200 tỷ USD trong nhiều năm liên tiếp, phản ánh đà phát triển trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, chương trình nghị sự của cuộc hội đàm bao gồm hợp tác năng lượng, tài chính, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các vấn đề quốc tế như tình hình Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Putin cũng thông báo với Chủ tịch Tập Cận Bình về những tiếp xúc gần đây giữa Nga và Mỹ, đồng thời trao đổi về nội dung cuộc gặp ba bên sắp tới.

Số liệu do phía Nga công bố cho thấy kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc đạt mức kỷ lục 245 tỷ USD năm 2024 và đạt 216,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Phía Nga dự báo giá trị thương mại cả năm nay có thể vượt mức kỷ lục trước đó.

Hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh ba bên

Các cuộc hội đàm song phương Nga - Mỹ, Mỹ - Trung và Trung - Nga diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên theo hình thức này, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội đối thoại giữa ba cường quốc có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Theo phía Trung Quốc, cuộc gặp ba bên dự kiến tập trung trao đổi về bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết các vấn đề như xung đột tại Iran, tình hình Ukraine và giải trừ vũ khí hạt nhân có thể được đề cập.

Phát biểu tại sự kiện APEC, Tổng thống Putin bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp sẽ mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết và đối thoại trong bối cảnh các rủi ro chính trị, quân sự trên thế giới gia tăng.

Nhận định về ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Sergey Vershinin cho rằng cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc có thể tạo tác động lớn đến quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn và cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp, việc lãnh đạo ba cường quốc trực tiếp trao đổi được xem là cơ hội quan trọng để tăng cường hiểu biết, tìm kiếm những điểm đồng thuận và thúc đẩy các giải pháp đối với những vấn đề chung.

AN BÌNH