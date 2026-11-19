Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Điện Kremlin

Theo Điện Kremlin, ba nguyên thủ đã “trao đổi sâu rộng” về tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra bốn nội dung cam kết nhằm duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế:

1. Với tư cách là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cam kết cải tổ Liên Hợp Quốc để tổ chức này có thể ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức toàn cầu và thực hiện đúng sứ mệnh cốt lõi là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

2. Ba quốc gia có kế hoạch tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì dòng cung ứng năng lượng ổn định.

3. Ba nguyên thủ quốc gia thừa nhận tầm quan trọng đặc biệt của nguyên tắc đồng thuận của quốc gia và việc tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước, đồng thời nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và các cơ quan tương tự không được lạm dụng thẩm quyền tài phán của mình.

4. Ba nguyên thủ quốc gia tái khẳng định rằng không thể giành chiến thắng trong một cuộc xung đột hạt nhân và không bao giờ được tiến hành một cuộc xung đột như vậy. Ba quốc gia sẽ đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.

Quang cảnh cuộc hội đàm ba bên Nga – Mỹ – Trung Quốc. Ảnh: Điện Kremlin

Chiều 19/11 Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã tiến hành cuộc hội đàm ba bên tại nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc gặp sẽ bắt đầu lúc 14h30 giờ địa phương (tức 13h30 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc gặp bắt đầu vào khoảng 16h27 giờ địa phương (tức 15h27 giờ Việt Nam).

Một chiếc bàn tròn được bố trí cho ba nhà lãnh đạo trong phòng nghi lễ của nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang. Chủ tịch Tập Cận Bình, với tư cách là chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh, ngồi ở vị trí trung tâm. Tổng thống Putin ngồi bên phải ông Tập Cận Bình, trong khi Tổng thống Trump ngồi bên trái.

Phần công khai của cuộc gặp kéo dài hơn 10 phút, bao gồm các bài phát biểu mở đầu của ba nhà lãnh đạo. Cuộc hội đàm sau đó chuyển sang họp kín, kéo dài khoảng 90 phút.

Tùng Dương