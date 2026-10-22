Nga, Mỹ tiến tới thành lập các trung tâm dữ liệu chung cho AI

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/10, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev cho biết Nga và Mỹ đang đàm phán về khả năng thành lập các trung tâm dữ liệu chung để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu với báo giới tại St. Petersburg, ông Dmitriev nhấn mạnh hợp tác công nghệ đang được xem xét song song với hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Việc thành lập các trung tâm dữ liệu cho AI có thể trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác chung giữa Moskva và Washington. Ông Dmitriev cũng cho biết thêm công suất nhà máy điện hạt nhân của Nga có thể được sử dụng cho các dự án này.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Nga, ông Robert Agee xác nhận việc xây dựng trung tâm dữ liệu có thể trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác đầu tiên giữa Nga và Mỹ sau khi cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết.

Ông cho rằng đây sẽ là một trong những lĩnh vực đầu tiên mà Mỹ đầu tư vào Nga, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện các dự án này sẽ không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với Nga.

Quan hệ Nga-Mỹ đang có những bước tiến tích cực. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạm thời bãi bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nguồn cung nhiên liệu diesel của Nga cho thị trường toàn cầu đến ngày 7/4/2027.

Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm, thảo luận về nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ. Moskva xác nhận sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga đang bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel sớm hơn dự kiến và sẵn sàng cung cấp 300.000 tấn nhiên liệu diesel trong tháng 10, 500.000 tấn trong tháng 11, và 1 triệu tấn trong tháng 12, cuối cùng sẽ tăng khối lượng này lên 3 triệu tấn/tháng.

Sau khi đạt thoả thuận về cung cấp dầu diesel Nga sang Mỹ, ngày 21/10, ông Dmitriev cho biết Nga có thể giúp đỡ nông dân Mỹ bằng phân bón. Ông khẳng định hợp tác kinh tế giữa Moskva và Washington sẽ mang lại lợi ích cho "toàn thế giới và an ninh của thế giới"./.