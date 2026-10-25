Nga, Mỹ thảo luận về dự án khí đốt Alaska

Theo Financial Times, các quan chức Mỹ và Nga được cho là đã thảo luận khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dự án khí hóa lỏng Arctic LNG-2 của Nga, đổi lại sự tham gia của tập đoàn năng lượng Novatek vào một dự án khí đốt trị giá 25 tỷ USD tại Alaska.

Joel Riddle, cựu Giám đốc điều hành công ty Polar Train LNG, cho biết công ty Novatek của Nga đã tài trợ cho dự án nhà ga khí đốt ở Alaska và định hướng chiến lược ngay cả trước khi dự án được cấp các giấy phép cần thiết từ chính quyền Mỹ.

Ông Riddle cho biết đã rời công ty hồi tháng 9 do lo ngại nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt. Sau đó, gần như toàn bộ ban lãnh đạo, bao gồm cả giám đốc tài chính, cũng từ chức. Financial Times cho biết đã xem xét các thư từ trao đổi liên quan đến việc Novatek tài trợ và thúc đẩy tiến độ chuyển tiền cho dự án.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo các nguồn tin của tờ báo, dự án Alaska là một phần trong các cuộc thảo luận giữa Washington và Moscow về những thỏa thuận kinh doanh tiềm năng, trong khuôn khổ nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Các cuộc thảo luận tập trung vào việc Novatek hỗ trợ xây dựng nhà ga ở Alaska để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dự án Arctic LNG-2 của Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp nhiên liệu diesel của Nga cho thị trường toàn cầu, báo hiệu việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Mỹ chuẩn bị nới lỏng thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga

Trong khi đó, theo Kyiv Independent, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc nới lỏng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong đó có khả năng đưa ra những nhượng bộ liên quan đến hoạt động xuất khẩu phân bón.

Ngành phân bón Nga hiện không trực tiếp chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington không áp đặt lệnh trừng phạt trực tiếp đối với phân bón Nga cũng như không cấm nhập khẩu mặt hàng này.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Ukraine lưu ý, một thỏa thuận tiềm năng như vậy có thể bao gồm việc dỡ bỏ các hạn chế đối với tàu thuyền, công ty, ngân hàng và cá nhân có liên quan đến ngành này.

Nga từ lâu đã yêu cầu phương Tây tháo gỡ các rào cản liên quan đến ngân hàng, bảo hiểm và vận tải, cho rằng những hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của các mặt hàng nông sản và phân bón.

Theo một quan chức tình báo Ukraine, Moscow đã nhiều lần thúc đẩy vấn đề này trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và châu Âu. Quan chức này cho rằng việc không đạt được tiến triển về phân bón là một trong những vấn đề khiến Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Hiện các quan chức Ukraine lo ngại rằng Washington có thể sẵn sàng nhượng bộ Moscow về một vấn đề mà họ đã cố gắng giải quyết trong nhiều năm.