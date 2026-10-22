Nga-Mỹ thảo luận những đề xuất hòa bình mới

Tại cuộc gặp, ông Putin cho biết Nga có thể cung cấp số lượng lớn thuốc trừ sâu cho nông dân Mỹ, đồng thời ngỏ ý trợ giúp Tổng thống Donald Trump giải quyết vấn đề Iran. Tổng thống Nga cũng cho biết ông muốn thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc gặp ba bên giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump vào tháng tới.

Trong một động thể hiện thiện chí, Tổng thống Putin thông báo Moskva đã trả tự do cho công dân Mỹ Stephen Hubbard, 74 tuổi, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022.

Về phần mình, ông Witkoff đã đề nghị Tổng thống Putin xem xét nối lại các cuộc đàm phán với Ukraina, dưới sự trung gian hòa giải của Mỹ đồng thời đánh giá những ý tưởng mới để chấm dứt cuộc chiến.

Trước đó, hôm 20/10, ông Witkoff đã có cuộc gặp Tổng thống Ukraina Volodymir Zelensky tại thủ đô Oslo của Na Uy trong cuộc đàm phán được phía Mỹ mô tả là “mang tính xây dựng”.

Tại cuộc gặp, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã chuyển tải tới Tổng thống Putin những đề xuất được thảo luận tại Oslo và thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Các cuộc tiếp xúc liên tiếp của đặc phái viên Witkoff với Nga và Ukraina cho thấy Mỹ đang gia tăng những nỗ lực thúc đẩy hòa bình sau hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xung đột Nga-Ukraina bùng phát.