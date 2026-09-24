Nga-Mỹ nhất trí duy trì tiếp xúc ngoại giao về xung đột Nga-Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã hội đàm khoảng một giờ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, thảo luận về quan hệ song phương, cuộc xung đột Nga-Ukraine và một số vấn đề quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng cải thiện quan hệ Nga-Mỹ trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc thông qua bộ ngoại giao về các vấn đề được đề cập.

Liên quan các vấn đề quốc tế, hai Ngoại trưởng đã thảo luận tình hình Trung Đông, khu vực Transcaucasia, Mỹ Latinh và Caribe, cùng một số vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Rubio cho biết Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12 tới.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, đây sẽ là cơ hội để nhà lãnh đạo Nga gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo thế giới khác. Ông Rubio bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ nhận lời mời.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết hai bên không thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga mới, đồng thời nhấn mạnh một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng./.