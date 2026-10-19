Nga - Mỹ bắt tay, Tổng thống Zelensky phản ứng gây bất ngờ

“Chúng tôi muốn tin tưởng ông ấy”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News hôm 18/10, khi đề cập đến ông Trump. “Tôi hy vọng ông ấy sẽ thay đổi các quyết định của mình, bởi tôi cho rằng tất cả những quyết định đó đều là sai lầm, không giúp ích cho chúng tôi và cũng không có lợi cho nước Mỹ”.

Hôm 16/10, ông Trump đình chỉ áp dụng các lệnh trừng phạt sâu rộng mới nhằm vào Nga, vốn được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng và được ông ký ban hành tháng trước. Các biện pháp này nhằm đánh vào nguồn thu của Moskva bằng cách trừng phạt những bên mua dầu khí Nga trên toàn cầu.

Trong sắc lệnh hành pháp, ông Trump giải thích quyết định đình chỉ là “vì lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Hôm 18/10, ông Trump tiếp tục bảo vệ quyết định trên trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nói rằng ông không muốn “đẩy Nga rời xa bàn đàm phán”. Ông cũng cáo buộc Ukraine đang tấn công các nhà máy lọc dầu diesel của Nga, gây tổn hại nghiêm trọng cho thị trường diesel toàn cầu, trong đó có thị trường Mỹ.

Quyết định đình chỉ trừng phạt được công bố chỉ vài ngày sau khi ông Trump thông báo đạt thỏa thuận với ông Putin, nhằm đưa hàng trăm nghìn tấn dầu diesel Nga ra thị trường toàn cầu trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.

Trong suốt cuộc xung đột kéo dài, Ukraine có sự ủng hộ quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, quan hệ cá nhân giữa ông Trump và ông Zelensky dường như đã trở nên căng thẳng hơn trong những tuần gần đây, khi hai nhà lãnh đạo liên tục công khai chỉ trích nhau.

Được hỏi về phát biểu tuần trước của ông Trump rằng ông Zelensky “khó làm việc cùng hơn ông Putin”, Tổng thống Ukraine nói ông luôn thẳng thắn với người đồng cấp Mỹ. “Có thể điều đó không được lịch sự cho lắm”, ông Zelensky thừa nhận nhưng theo ông, “có những đối tác cởi mở và rõ ràng vẫn tốt hơn”.

Khi công bố thỏa thuận dầu với Nga tuần trước, ông Trump bày tỏ hy vọng động thái này sẽ góp phần kiềm chế giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng thỏa thuận sẽ không tạo ra “ảnh hưởng thực sự” đối với giá dầu tại Mỹ, bởi nguyên nhân khiến giá tăng là tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Meet the Press, Thượng nghị sĩ James Lankford, đảng Cộng hòa, bang Oklahoma, đã bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt Nga của ông Trump.

Theo ông Lankford, Tổng thống Mỹ đang cố gắng cân bằng giữa việc gây sức ép lên Moskva và hỗ trợ người dân Mỹ trong bối cảnh giá xăng dầu cao. “Ông ấy đang đặt người dân Mỹ lên hàng đầu”, Lankford nói.

Chiến tuyến gần đây ít có biến động đáng kể. Ông Trump từng cam kết chấm dứt xung đột chỉ vài ngày sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai nhưng các cuộc đàm phán hòa bình trên thực tế đã đình trệ.

Ông Zelensky cho biết, ông dự kiến điện đàm với các nhà đàm phán Mỹ vào cuối ngày 18/10 (giờ địa phương) và vẫn hy vọng hai bên có thể gặp nhau trong những ngày tới. “Tôi hoàn toàn sẵn sàng cho việc đó, bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn”, ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết hoạt động chia sẻ thông tin tình báo về các tên lửa đạn đạo Nga sau nhiều ngày gián đoạn đã được khôi phục.

Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về những phát biểu trên.