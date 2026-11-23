Nguyên mẫu lò phản ứng nhiệt hạch lai T-15MD phiên bản nâng cấp được trưng bày tại Army-2023. Ảnh: Sputnik

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev, các nhà khoa học nước này đang nghiên cứu phát triển lớp bảo vệ bằng lithi cho thành bên trong lò phản ứng nhiệt hạch kiểu tokamak.

Công nghệ này nhằm bảo vệ các bộ phận của lò phản ứng trước nhiệt độ cực cao, đồng thời hỗ trợ duy trì môi trường plasma cần thiết cho phản ứng nhiệt hạch.

Dự án kế thừa những thành tựu từ Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế (ITER), với sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu đến từ Nga, Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Khác với phản ứng phân hạch trong các nhà máy điện hạt nhân hiện nay, nhiệt hạch tạo năng lượng bằng cách kết hợp các hạt nhân nhẹ, tương tự quá trình diễn ra trong Mặt Trời.

Trong diễn biến liên quan, ông Likhachev cho biết Nga và Mỹ vẫn duy trì trao đổi về hợp tác hạt nhân dân sự, bất chấp những bất đồng hiện nay.

Theo lãnh đạo Rosatom, hai bên đang thảo luận một số hướng mở rộng hợp tác, nhưng chưa có bảo đảm các kế hoạch sẽ được triển khai.