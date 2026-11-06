Nga muốn thu thêm phí vé máy bay để hỗ trợ ngành hàng không

Theo Ủy ban Ngân sách và Thuế thuộc Duma Quốc gia Nga, hành khách đi máy bay sẽ phải trả thêm 500 rúp (khoảng 5,4 euro) đối với mỗi vé nội địa và 1.000 rúp (khoảng 10,8 euro) đối với mỗi vé quốc tế kể từ năm 2027.

Bộ Công Thương Nga đang xây dựng cơ chế thu phí theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Nguồn tiền thu được dự kiến dùng để tài trợ cho việc thuê và vận hành 258 máy bay thuộc "Chương trình toàn diện về mở rộng sản xuất máy bay". Danh sách này bao gồm các dòng máy bay nội địa như MS-21, Tu-214, SJ-100 và Il-114-300.

Một hành khách kiểm tra giờ bay tại sân bay Domodedovo ở Moscow, tháng 4/2022. Ảnh: Epa.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp hàng không dân dụng Nga gặp nhiều trở ngại kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022. Các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Moscow không thể tiếp cận nguồn máy bay, phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng từ các nhà cung cấp phương Tây, trong khi năng lực sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu thay thế đội bay hiện có.

Từ năm 2022 đến năm 2025, các hãng hàng không Nga chỉ tiếp nhận 13 máy bay mới, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 120 chiếc. Trong số này, nhiều máy bay được lắp ráp từ các linh kiện đã có sẵn trước khi các lệnh trừng phạt được áp dụng.

Kế hoạch phát triển ngành hàng không nội địa cũng liên tục bị điều chỉnh. Vào mùa hè năm 2026, Nga đã lùi mục tiêu sản xuất máy bay quy mô lớn từ năm 2030 sang năm 2035. Theo lộ trình hiện tại, hai dòng MS-21 và SJ-100 dự kiến hoàn tất quá trình cấp chứng nhận và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2027. Trong khi đó, Il-114-300, dòng máy bay đã hoàn tất cấp chứng nhận, dự kiến được bàn giao từ tháng 12/2026.

Những khó khăn trong sản xuất máy bay mới càng gây sức ép lên đội bay của các hãng hàng không Nga. Nhiều máy bay do nước ngoài sản xuất đã cũ và phải dần rút khỏi khai thác, nhưng không có phương tiện thay thế tương ứng. Tình trạng thiếu phụ tùng cũng khiến chi phí bảo dưỡng tăng lên, buộc các hãng phải tìm kiếm những giải pháp thay thế, trong đó có việc thuê máy bay từ Việt Nam.

Trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát, khoảng 850 trong tổng số 900 máy bay thương mại của Nga là các dòng Boeing và Airbus do Mỹ và châu Âu sản xuất. Khoảng 85% trong số đó được thuê từ các công ty nước ngoài.

Sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt vào tháng 2/2022, Nga không còn khả năng tiếp cận bình thường với các dịch vụ bảo dưỡng và nguồn phụ tùng từ phương Tây. Để duy trì hoạt động, các hãng hàng không nước này phải tháo dỡ linh kiện từ một số máy bay để sử dụng cho những chiếc khác.

Moscow cũng đã thông qua luật cho phép các hãng hàng không đăng ký lại tại Nga hơn 400 máy bay thuê từ phương Tây, thay vì hoàn trả cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, việc đăng ký lại này vi phạm quy định hàng không quốc tế về đăng ký kép đối với một máy bay. Dù vậy, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) không có cơ chế thực thi để buộc Nga hoàn trả số máy bay nói trên.

Các công ty cho thuê máy bay đã đưa ra các yêu cầu bồi thường bảo hiểm với tổng trị giá khoảng 8 tỷ USD (7,1 tỷ euro) để bù đắp thiệt hại, song nhiều vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó, năng lực sản xuất chính của ngành hàng không vũ trụ Nga ngày càng tập trung vào máy bay quân sự. Dù số liệu chính thức không được công bố, các chuyên gia trong ngành ước tính nước này sản xuất vài chục máy bay quân sự mỗi năm.