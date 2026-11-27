Phát biểu tại thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, phía Mỹ đã cho thấy sự quan tâm đến việc duy trì liên lạc với Nga, điều mà châu Âu vẫn không thực hiện.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, ngay cả khi không xảy ra cuộc xung đột Ukraine, phương Tây vẫn sẽ tìm lý do khác để không theo đuổi hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Nga. Theo Ngoại trưởng Lavrov, châu Âu đã yêu cầu tham gia đàm phán về Ukraine, song phủ nhận sự cần thiết của một giải pháp lâu dài.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine, nhưng cuộc đối thoại phải diễn ra một cách chuẩn mực. Ông Lavorv cũng cho rằng Ukraine đang tìm cách leo thang xung đột và mở rộng ra các vùng biển.

Hiện các bên liên quan là Mỹ, Ukraine và châu Âu chưa bình luận về phát biểu mới của Ngoại trưởng Nga.