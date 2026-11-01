Nga muốn khởi động đàm phán về xung đột Ukraine theo thể thức ba bên

Trong ảnh từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP/TTXVN

Theo ông Ushakov, đại diện các nước châu Âu cũng có thể hiện diện tại bàn đàm phán, song tiến trình này cần bắt đầu bằng thể thức ba bên.

Hãng TASS (Nga) ngày 1/11 dẫn lời ông Ushakov nhấn mạnh: "Chúng tôi đang duy trì liên lạc ở cấp làm việc với phía Mỹ. Vì vậy, việc ít nhất các vòng đàm phán ban đầu được tiến hành theo thể thức ba bên là điều hợp lý".

Bên cạnh đó, ông Ushakov chia sẻ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ khước từ đối thoại với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Putin có đồng ý điện đàm nếu người đồng cấp Zelensky gọi hay không, ông Ushakov nói: “Tôi nghĩ tất nhiên ông ấy sẽ nghe máy. Ông Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại”.

Tuy nhiên, ông Ushakov nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Zelensky muốn trực tiếp gặp nhà lãnh đạo Nga, ông có thể đến Moskva.

“Ông Zelensky đang phát đi những tín hiệu thông qua nhiều kênh khác nhau. Nếu thực sự muốn đàm phán, ông ấy hoàn toàn có thể đến Moskva”, trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 30/10, ông Ushakov cho biết Moskva và Washington đã bắt đầu phối hợp triển khai những bước đi cần thiết nhằm ấn định thời gian tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong tháng 11. Các bên mới đề cập mốc giữa tháng 11 nhưng chưa thống nhất ngày cụ thể.

Mặc dù không nêu thời điểm cụ thể, ngày 25/10, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine sẽ sớm diễn ra. Ông bày tỏ tin tưởng cả Moskva và Kiev đều mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết các nhóm thương lượng của Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến gặp nhau tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11 tới. Nếu các cuộc thảo luận ở cấp kỹ thuật đạt tiến triển, các bên có thể tiến tới cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước để giải quyết những vấn đề quan trọng còn tồn tại.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev sẵn sàng thúc đẩy các sáng kiến ngừng bắn và tiếp tục đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.