Nga muốn có vai trò tại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 26-9, ông Lavrov nhấn mạnh nhu cầu xây dựng lòng tin giữa các quốc gia Arab và Iran, đồng thời kêu gọi hình thành một cấu trúc an ninh khu vực ổn định và bền vững. Theo ông, Nga sẵn sàng phối hợp với các bên liên quan để thúc đẩy mục tiêu này.

Tuyên bố của Moskva được đưa ra trong lúc Mỹ và Iran đang rơi vào thế giằng co ngoại giao quanh đề xuất mở lại eo biển Hormuz. Tehran trước đó đề xuất lộ trình 7 ngày để khôi phục hoạt động hàng hải nếu Washington đáp ứng các điều kiện, song Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ kế hoạch này.

Giới quan sát cho rằng việc Nga lên tiếng phản ánh nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông, đồng thời tận dụng khoảng trống ngoại giao khi đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc.

Trong bối cảnh Hormuz tiếp tục là điểm nóng của thị trường năng lượng toàn cầu, bất kỳ sáng kiến trung gian nào cũng có thể tác động đáng kể đến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng và ổn định nguồn cung dầu khí.