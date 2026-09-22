Nga muốn bổ sung thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Nga cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) cần được cải tổ và mở rộng số lượng thành viên thường trực, thay vì chỉ duy trì 5 nước như hiện nay.

Phát biểu trước báo giới hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow coi quy chế thành viên thường trực và quyền phủ quyết là những yếu tố quan trọng trong cơ cấu của LHQ.

"Chúng tôi cho rằng quy chế thành viên thường trực của HĐBA, cũng như quyền phủ quyết, là những yếu tố rất quan trọng trong toàn bộ cơ cấu của Liên Hợp Quốc", ông Peskov nói.

HĐBA có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Cơ quan này gồm 15 thành viên, trong đó 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.

Các nước này có quyền phủ quyết, cho phép một nước ngăn nghị quyết được thông qua.

10 thành viên còn lại là thành viên không thường trực, được bầu với nhiệm kỳ 2 năm và không có quyền phủ quyết.

Cải tổ HĐBA từ lâu là vấn đề gây tranh luận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhiều lần cho rằng cơ cấu hiện tại không phản ánh đầy đủ cộng đồng quốc tế và khiến việc ra quyết định trở nên khó khăn.

Năm 2021, ông Erdogan mô tả cơ chế này là "bất công và lỗi thời khi số ít quốc gia" có khả năng quyết định các vấn đề toàn cầu.

Đến năm 2022, ông tiếp tục kêu gọi loại bỏ quyền phủ quyết và tăng số lượng thành viên thường trực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó phản đối đề xuất xóa bỏ quyền phủ quyết, cho rằng nếu không còn cơ chế này, LHQ có nguy cơ "trở nên vô nghĩa" và mất đi vai trò của một tổ chức có quyền lực.

Phát biểu mới của ông Peskov cho thấy Nga ủng hộ việc mở rộng thành phần thường trực của HĐBA, nhưng vẫn bảo lưu quyền phủ quyết của các thành viên thường trực.