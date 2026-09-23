'Ngả mũ' trước Dương Thúy Vi - nữ võ sỹ giành 3 huy chương sau 5 kỳ ASIAD liên tiếp

Chiều 23-9, ngày thi đấu chính thức thứ tư của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam đón tin vui từ thảm đấu wushu.

Không phụ sự kỳ vọng, võ sỹ kỳ cựu Dương Thúy Vi xuất sắc giành Huy chương Đồng nội dung kép kiếm thuật - thương thuật sở trường với tổng điểm 19.413. Xếp trên là VĐV của chủ nhà Nhật Bản (19.446 điểm, Huy chương Bạc) và Trung Quốc (19.546 điểm, Huy chương Vàng).

Dương Thúy Vi trên bục nhận Huy chương Đồng ASIAD 2026 - tấm huy chương thứ ba sau 5 kỳ Á vận hội liên tiếp của cô (Ảnh: Trọng Đạt/Tienphong.vn)

Không chỉ "mở hàng" huy chương cho đội tuyển wushu Việt Nam tại ASIAD 2026, Thúy Vi còn trở thành VĐV hiếm hoi của thể thao Việt Nam dự 5 kỳ Á vận hội liên tiếp (2010, 2014, 2018, 2022, 2026) và giành huy chương 3 kỳ.

Trước đó, "cô gái vàng" của wushu Việt Nam đã giành Huy chương Vàng tại ASIAD 2014, Huy chương Đồng tại ASIAD 2018, đều ở nội dung kiếm thuật - thương thuật sở trường.

Ở tuyển wushu, Thúy Vi là chị cả, giàu kinh nghiệm và cũng là tấm gương cho các đàn em về tinh thần cống hiến cùng sự bền bỉ đáng ngưỡng mộ.

"Mọi người đùa tôi là có thể thi đấu tới 40 tuổi. Nhưng phải nói thật đó là chuyện không thể. Ai rồi cũng phải dừng lại. Tôi nghĩ mình đã dừng từ ASIAD 2014 cơ nhưng không nghĩ có thể đánh thêm 3 kỳ ASIAD nữa là 5 kỳ", Dương Thúy Vi vui vẻ chia sẻ với truyền thông sau khi "mở hàng" huy chương cho wushu Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ở tuổi 33, Dương Thúy Vi là tượng đài đương thời của wushu Việt Nam với bộ sưu tập đồ sộ từ giải Đông Nam Á tới châu Á và thế giới. Tấm huy chương vừa giành tại Nhật Bản sẽ là kỷ niệm đẹp khi rất có thể đây là kỳ Á vận hội cuối cùng trong sự nghiệp vận động viên của cô.