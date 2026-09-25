Nga mời ông Kim Jong Un thăm chính thức

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 3-9-2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Triều Tiên gia tăng tiếp xúc thời gian gần đây, sau chuyến thăm Moskva của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui hồi tháng 7 theo lời mời từ phía Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đưa ra lời mời ông Kim Jong Un thăm chính thức Nga sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng tháng 6-2024 và tiếp tục nhắc lại trong cuộc gặp bên lề sự kiện tại Bắc Kinh tháng 9-2025.

Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thủ đô Moskva. Trước đó, ông Kim Jong Un đã hai lần thăm Nga vào các năm 2019 và 2023, song đều gặp Tổng thống Putin tại khu vực Viễn Đông.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm tiềm năng này có thể tiếp tục củng cố quan hệ song phương trong bối cảnh địa chính trị khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động.