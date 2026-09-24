Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm chính thức

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại phiên bế mạc Khóa huấn luyện lần thứ 3 dành cho cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin tuyên truyền của Đảng Lao động, ở Bình Nhưỡng ngày 21/9/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Theo hãng thông tấn TASS ngày 24/9, quan chức cấp cao Nga cho biết nước này đã chính thức mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sang thăm.

Lịch trình chuyến thăm sẽ được hai bên thu xếp qua kênh ngoại giao.

Thông tin về khả năng ông Kim Jong Un tới thủ đô Moskva trong năm nay thu hút sự chú ý sau Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui bất ngờ thăm Nga hồi tháng 7 theo lời mời của Bộ Ngoại giao Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mời ông Kim Jong Un thăm Nga sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024.

Ông Putin nhắc lại lời mời khi hai người gặp nhau tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 9/2025.

Ông Kim Jong Un đã hai lần tới Nga, vào năm 2019 và 2023, song đều gặp Tổng thống Putin tại vùng Viễn Đông và chưa từng thăm Moskva./.