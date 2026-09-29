Nga mở rộng quân số lực lượng vũ trang, Tổng thống Ukraine hé lộ giao dịch phía sau

Mức quân số được phép của các lực lượng vũ trang Nga đã tăng lên 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân tại ngũ. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 29/9, hãng thông tấn TASS đưa tin, theo sắc lệnh được công bố trên cơ sở dữ liệu pháp luật chính thức của Nga, quân số được phép của các lực lượng vũ trang Nga tăng 15.500 người so với mức được quy định trong sắc lệnh trước đó, có hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo sắc lệnh hồi cuối tháng 7, quân số được phép của các lực lượng vũ trang Nga là 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân tại ngũ.

Hồi tháng 3, Tổng thống Putin cũng đã một lần điều chỉnh tăng mức quân số của các lực lượng vũ trang Nga. Tính chung, mức trần quân số đã tăng 49.860 người trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9/2026.

Sắc lệnh mới nhất yêu cầu chính phủ Nga bảo đảm nguồn ngân sách liên bang cần thiết để thực hiện quy định trên.

Trước đó, trong bài phát biểu tối 28/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã bắt đầu đợt huy động bổ sung, tăng số lượng tân binh, trong đó có cả người nước ngoài, bằng “nhiều phương thức khác nhau”.

Theo ông Zelensky, Nga hiện có hơn 8.000 binh sĩ Triều Tiên trên lãnh thổ nước này và dự kiến tiếp nhận thêm 10.000 người. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, những người này đang được lựa chọn để huấn luyện trước khi được đưa sang Nga. Đổi lại, Nga cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho Triều Tiên, trong đó có việc cung cấp công nghệ.

Tổng thống Zelensky cho rằng, Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất các thiết bị bay không người lái tấn công kiểu Shahed với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Ukraine vẫn tiếp diễn, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt chưa đạt kết quả. Mới đây nhất, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi lãnh đạo Nga, Ukraine và các nước khác ngồi lại, đối thoại và tìm cách giải quyết các vấn đề thay vì tiếp tục giao tranh.

Ngày 28/9, Hồng y Matteo Zuppi, Đặc phái viên của Giáo hoàng về vấn đề Ukraine, đã tới Moscow lần thứ ba. Trả lời TASS, Hồng y Zuppi cho biết, nhiệm vụ chính của chuyến thăm là hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nhân đạo.

Cuối tháng 8, Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách quan hệ với các quốc gia Paul Richard Gallagher cũng đã tới Moscow.