Với quyết định mới đây tại Saint Petersburg, số địa phương tại Nga đã ban hành luật cấm bán lẻ thuốc lá điện tử và tinh dầu dùng cho các thiết bị này tăng lên 31. Con số này dự kiến lên tới 70 vào cuối năm nay.

Các vùng của Nga bắt đầu thảo luận thông qua luật cấm thuốc lá điện tử sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký luật trao quyền cho các vùng áp đặt lệnh cấm này vào tháng 6 năm nay. Lệnh cấm nhận được sự ủng hộ của giới bác sĩ, trong đó có các bác sĩ chuyên khoa tâm thần trẻ em. Theo các nghiên cứu, thuốc lá điện tử gây ra bệnh phổi mới với các triệu chứng bao gồm sốt, suy nhược toàn thân, mệt mỏi, ho và khó thở.

Ngoài ra, giới chức Nga cũng đang đề xuất thêm các biện pháp bổ sung như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, thắt chặt kiểm soát bán lẻ, cấm hương liệu và thiết bị dùng một lần, hạn chế quảng cáo các sản phẩm này và tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi sự phổ biến của thuốc lá điện tử.