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Với quyết định của St. Petersburg, số địa phương tại Nga đã ban hành luật cấm bán lẻ thuốc lá điện tử và tinh dầu dùng cho các thiết bị này tăng lên 31. Con số này dự kiến lên tới 70 vào cuối năm nay.

Các vùng của Nga bắt đầu thảo luận thông qua luật cấm thuốc lá điện tử sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký luật trao quyền cho các vùng áp đặt lệnh cấm này vào tháng 6/2026. Lệnh cấm nhận được sự ủng hộ của giới bác sĩ, trong đó có các bác sĩ chuyên khoa tâm thần trẻ em.

Các nghiên cứu ghi nhận một dạng tổn thương phổi cấp tính liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử, với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, ho và khó thở. Những tổn thương ở phổi có thể được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính (CT). Theo Cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), việc hít hơi từ thuốc lá điện tử có thể làm khô mô phổi và niêm mạc đường hô hấp, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Giới chức Nga cũng lo ngại lệnh cấm có thể đẩy hoạt động mua bán thuốc lá điện tử và dung dịch sang thị trường ngầm, gây khó khăn cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Một rủi ro khác là một bộ phận người dùng có thể quay lại hút thuốc lá thông thường.

Các biện pháp bổ sung đang được đề xuất gồm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, thắt chặt kiểm soát bán lẻ, cấm hương liệu và thiết bị dùng một lần, hạn chế quảng cáo các sản phẩm này và tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi sự phổ biến của thuốc lá điện tử.