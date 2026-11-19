Đồng ruble tiền giấy và tiền xu tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Nền tảng thanh toán quốc tế A7 của Nga có kế hoạch tiếp tục mở rộng hoạt động tại châu Phi, sau khi khai trương dịch vụ tại Nigeria và Zimbabwe, nhằm xây dựng hạ tầng ngân hàng phục vụ dòng vốn đầu tư ngày càng tăng của Nga vào khu vực này.

Các nhà quản lý A7 ngày 18/11 cho biết đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng bất chấp việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt hồi tháng trước, sau khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc nền tảng này được sử dụng để phục vụ các hoạt động liên quan đến Iran. A7 đã bác bỏ mọi mối liên hệ với Iran.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại thương RBC ở Moskva ngày 18/11, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của A7, ông Stanislav Lazarev, cho biết công ty hướng tới phục vụ các nhà xuất khẩu và nhập khẩu sở tại có nhu cầu thực hiện giao dịch xuyên biên giới, bên cạnh các doanh nghiệp Nga.

Trong những năm gần đây, Nga đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi thông qua các hoạt động văn hóa và đầu tư, đồng thời tìm kiếm thị trường và đối tác mới trong bối cảnh phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây.

Phần lớn các giao dịch được xử lý qua hệ thống A7 hướng tới những quốc gia có quan hệ tốt với Moskva. Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) chiếm 55% tổng số giao dịch của nền tảng này, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). A7 hiện có khoảng 15.000 khách hàng, phần lớn là các doanh nghiệp xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp và luyện kim.

Nền tảng A7 do Ngân hàng PSB, một ngân hàng tập trung vào lĩnh vực quốc phòng, phát triển vào năm 2024 và hiện giữ vai trò quan trọng trên thị trường thanh toán xuyên biên giới của Nga.

Việc A7 xử lý các khoản thanh toán thông qua các đơn vị trung gian tại nước thứ ba đang mang lại cho doanh nghiệp Nga một phương thức thay thế để thực hiện giao dịch trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây và những hạn chế về ngoại tệ. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã cho biết như vậy trong chương trình thời sự truyền hình “Vesti” hôm 17/11.

Theo ông Lazarev, trong giai đoạn tháng 1-9/2026, tổng giá trị các khoản thanh toán được xử lý qua hệ thống A7 tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số lượng giao dịch tăng 83%.