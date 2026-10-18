Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine

"Trong ngày hôm qua, Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào ngành năng lượng Ukraine. Hơn 15 cơ sở sản xuất và truyền tải điện quan trọng tại nhiều khu vực đã bị tấn công", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 17/10.

Tình trạng gián đoạn cung cấp điện nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại các thành phố Lutsk, Rivne, Zhytomyr, Vinnytsia, Shepetivka, Slavuta và Netishyn. Trong khi đó, các đòn tấn công trực tiếp và mảnh vỡ rơi xuống còn gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng tại Kharkiv, Kiev và Dnipropetrovsk, theo nhà lãnh đạo Ukraine.

Ông Zelensky thông báo, lực lượng chức năng cùng các doanh nghiệp năng lượng Ukraine đang khẩn trương sửa chữa những cơ sở bị hư hại và khôi phục nguồn cung điện.

"Việc khôi phục vẫn đang được tiến hành, với sự tham gia của tất cả các lực lượng cần thiết và toàn bộ nguồn lực sẵn có của các doanh nghiệp năng lượng Ukraine. Tôi cảm ơn tất cả những người đang làm việc gần như không ngừng nghỉ để khôi phục nguồn điện", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Không quân Ukraine ngày 17/10 cho hay, Nga đã sử dụng tổng cộng 332 UAV trong đêm, trong đó có UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 289 UAV. Tuy nhiên, UAV cùng tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 vẫn đánh trúng 22 địa điểm, các mảnh vỡ rơi xuống một số khu vực khác.

Theo giới chức địa phương Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, khoảng 90 người khác bị thương.

Được biết, Nga hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cuộc tập kích kể trên.

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ Ukraine tăng cường phòng không và bảo vệ hạ tầng năng lượng. Ngoài ra, ông Zelensky cũng chỉ trích quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga theo Đạo luật Lindsey Graham.

Theo ông Zelensky, việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, sẽ mang lại lợi ích tài chính cho Nga, qua đó khuyến khích Moscow tiếp tục các hoạt động quân sự.