Nga mở cuộc tập kích quy mô lớn vào hệ thống năng lượng Ukraine

“Trong ngày hôm qua, Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào ngành năng lượng Ukraine. Hơn 15 cơ sở sản xuất và truyền tải điện quan trọng tại nhiều khu vực đã bị tấn công”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 17/10.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tình trạng gián đoạn cung cấp điện nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại các thành phố Lutsk, Rivne, Zhytomyr, Vinnytsia, Shepetivka, Slavuta và Netishyn. Ngoài ra, các đòn tấn công trực tiếp và mảnh vỡ rơi xuống còn gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng tại Kharkiv, Kiev và Dnipropetrovsk.

Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận một số hộ gia đình tại nhiều khu vực bị mất điện sau các cuộc tập kích mới nhất.

Ông Zelensky cho biết các lực lượng chức năng cùng nhân viên kỹ thuật của những doanh nghiệp năng lượng Ukraine đang khẩn trương sửa chữa những cơ sở bị hư hại và khôi phục nguồn cung điện.

“Công tác khôi phục vẫn đang được tiến hành, với sự tham gia của tất cả các lực lượng cần thiết và toàn bộ nguồn lực sẵn có của các doanh nghiệp năng lượng Ukraine. Tôi cảm ơn tất cả những người đang làm việc gần như không ngừng nghỉ để khôi phục nguồn cung điện”, nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy tại một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tập kích của Nga. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của Tổng thống Ukraine)

Theo Kyiv Independent, Không quân Ukraine ngày 17/10 thông báo Nga đã sử dụng tổng cộng 332 UAV trong đêm, trong đó có UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 289 UAV. Tuy nhiên, UAV cùng tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23 vẫn đánh trúng 22 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 3 khu vực khác.

Giới chức địa phương Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong khi khoảng 90 người khác bị thương hoặc chịu ảnh hưởng bởi các vụ tập kích.

Phía Nga chưa lên tiếng về cuộc tập kích trên.

Sau đợt tập kích, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ Ukraine tăng cường phòng không và bảo vệ hạ tầng năng lượng. Đồng thời, ông Zelensky chỉ trích quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga theo Đạo luật Lindsey Graham.

“Vào thời điểm Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy nhằm vào ngành năng lượng của chúng tôi, thật đáng tiếc khi Mỹ lại đưa ra quyết định hoàn toàn phớt lờ Đạo luật Lindsey Graham, vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép thực sự hiệu quả đối với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột này”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Theo ông Zelensky, việc nới lỏng sức ép trừng phạt, qua đó mang lại thêm lợi ích tài chính cho Nga, sẽ khuyến khích Moscow tiếp tục các hoạt động quân sự.

Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran năm 2026, mang tên Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành ngày 18/9. Đạo luật này quy định các biện pháp trừng phạt kinh tế và thuế quan nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow, trong đó có mức thuế 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia thuộc nhóm nhập khẩu dầu khí Nga lớn nhất. Tuy nhiên, ngày 16/10 giờ địa phương, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng nhiều biện pháp theo đạo luật, với lý do phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.