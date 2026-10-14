Nga mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Kiev, nhiều nơi chìm trong bóng tối

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của họ thực hiện cuộc tấn công “quy mô lớn” nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và năng lượng ở Ukraine. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi người dân ở lại nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.

“Cơ sở năng lượng ở Kiev và khu vực lân cận bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn. Điện năng ở thủ đô bị gián đoạn”, ông Klitschko viết trên Telegram.

Nga tiếp tục mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Kiev. (Ảnh: Getty)

Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cũng thông báo vụ tấn công gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp ở một số quận nội thành của Kiev.

Quân đội Ukraine cũng báo cáo có 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào vùng Dnipropetrovsk. Một người khác thiệt mạng ở vùng Zaporizhzhia phía đông nam.

Loạt cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tiếp tục diễn ra ở khu vực Kharkiv và Zhytomyr, trong khi cuộc tấn công khác nhắm vào Sumy và Chernigiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công của Nga vào Kiev diễn ra mà Ukraine không nhận được cảnh báo từ đồng minh phương Tây.

“Nga tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Một lần nữa, các đối tác của chúng ta không hề đưa ra cảnh báo sớm nào. Điều này hoàn toàn bất công, khi họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng ta, Ukraine thậm chí còn không nhận được cảnh báo sớm nào về vụ phóng tên lửa đạn đạo”, ông Zelensky cho hay.

Ông cũng cáo buộc Nga vi phạm “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng” do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10.

“Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm mục tiêu cụ thể vào cơ sở hạ tầng năng lượng, chính là cơ sở hạ tầng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ công bố. Cuộc tấn công hoàn toàn có chủ đích và mang tính phô trương về quy mô, Nga chưa bao giờ thể hiện sự thiếu tôn trọng trắng trợn như vậy đối với Mỹ”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Trong khi đó, Nga báo cáo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Thống đốc vùng Saratov ở miền trung Nga, ông Roman Busargin cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine khiến một người thiệt mạng tại thành phố Balakovo.