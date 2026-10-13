Nga miễn visa 30 ngày cho khách Việt từ ngày 15/10

Ca sĩ Đức Phúc trong hình ảnh chụp tại Moscow, Nga, tháng 9/2025. Ảnh: Nguyễn Đức Phúc.

Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh miễn thị thực (visa) cho công dân Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/10/2027, theo Interfax, một trong 3 hãng tin lớn nhất của Nga.

Theo sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga, người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam được nhập cảnh và lưu trú tại nước này tối đa 30 ngày mà không cần visa. Chính sách áp dụng với các mục đích du lịch, thăm thân, công tác hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế và thể thao. Quy định cũng cho phép quá cảnh qua lãnh thổ Nga và xuất cảnh mà không cần visa.

Chính sách không áp dụng với người nhập cư lao động, trong đó có nhà báo và sinh viên, cũng như những người đến Nga để cư trú.

Trước đó, trong tuyên bố chung về việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới, hai nước nhất trí tăng cường trao đổi khách du lịch thông qua việc gia tăng các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến, hướng tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông.

Du khách Việt tham quan bảo tàng kiến trúc gỗ ở thành phố Suzdal, dạo chợ Giáng sinh tại Quảng trường Đỏ và ghé thăm Bảo tàng Puskin ở Moscow vào cuối năm 2025. Ảnh: Trần Phương Thảo.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết nước này quan tâm thu hút thêm khách du lịch Việt Nam và nghiên cứu các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh.

Mỗi năm, Nga đón khoảng 15.000 lượt khách Việt Nam. Ở chiều ngược lại, trong 9 tháng qua, Việt Nam đón khoảng 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga hiện là thị trường gửi khách lớn thứ 3 của du lịch Việt Nam và đứng đầu khu vực châu Âu.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá Nga là một trong hai thị trường có mức tăng trưởng khách nổi bật, cùng với Ấn Độ. Riêng thị trường Nga đã vượt mốc một triệu lượt khách đến Việt Nam chỉ sau 8 tháng. Nha Trang, Mũi Né và Phú Quốc tiếp tục thu hút khách Nga nhờ khí hậu ấm áp quanh năm, ẩm thực đa dạng cùng hệ thống cơ sở lưu trú và nghỉ dưỡng.

Châu Sa