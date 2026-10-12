Nga miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam đến 15/10/2027

Theo Interfax, Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành sắc lệnh cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh Nga không cần thị thực (visa) với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, áp dụng cho các chuyến thăm thân, công tác hoặc du lịch, đến hết ngày 15/10/2027.

Sắc lệnh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.

Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Reuters)

Theo sắc lệnh do Tổng thống ký và được công bố trên trang thông tin pháp luật chính thức của Nga, công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phép nhập cảnh và lưu trú tại Liên bang Nga trong thời hạn không quá 30 ngày để thăm thân, công tác, du lịch hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế và thể thao.

Chính sách này cũng áp dụng đối với người quá cảnh qua Nga hoặc rời khỏi lãnh thổ Nga mà không cần thị thực, với điều kiện sử dụng hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam.

Sắc lệnh quy định chính sách miễn thị thực không áp dụng đối với người lao động nhập cư, bao gồm nhà báo và sinh viên, cũng như những người nhập cảnh Nga với mục đích định cư lâu dài.