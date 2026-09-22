Nga miễn thuế xuất khẩu ngũ cốc đến cuối năm 2026

Theo sắc lệnh mới, cơ chế áp thuế xuất khẩu "thả nổi" (mức thuế thay đổi linh hoạt dựa trên biến động của giá thị trường) đối với lúa mì, lúa mạch và ngô sẽ tạm thời được bãi bỏ cho đến ngày 31/12/2026.

Vận chuyển lúa mì lên tàu hàng tại cảng quốc tế Rostov-on-Don để chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, các mức thuế áp dụng đối với dầu hướng dương và bột hướng dương sẽ được giới hạn ở mức thiết lập cho tháng 8/2026. Cụ thể, mức trần thuế là 7.748 ruble (khoảng 92,13 USD) mỗi tấn đối với dầu hướng dương và 312 ruble (khoảng 3,71 USD) mỗi tấn đối với bột hướng dương.

Bộ Nông nghiệp Nga giải thích rằng quyết định này nhằm mục đích hỗ trợ các nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc cũng như hạt có dầu trong nước, giữa bối cảnh hoạt động logistics phục vụ xuất khẩu đang trong quá trình tái cơ cấu. Các biện pháp này sẽ giúp cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp tham gia thị trường, tạo ra các điều kiện kinh doanh dễ dự đoán hơn, đồng thời củng cố tiềm năng xuất khẩu của toàn ngành.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga, ông Maxim Borovoy, bày tỏ kỳ vọng sự điều chỉnh thuế xuất khẩu tạm thời này sẽ giúp bảo đảm nền kinh tế sản xuất bền vững và duy trì nguồn cung ổn định các mặt hàng nông sản của Nga ra thị trường thế giới.

Trước đó, Nga đã bắt đầu áp dụng cơ chế thuế xuất khẩu đối với ngũ cốc, dầu hướng dương và bột hướng dương từ năm 2021. Các mức thuế suất này vốn được tính toán dựa trên mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá chỉ thị của thị trường./.