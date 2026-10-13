Nga miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Việt Nam

Công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực nhập cảnh Nga nếu đi du lịch, thăm thân, công tác... (Nguồn: TTXVN)

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam được đăng trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga ngày 12/10, có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027.

Chính sách này áp dụng với người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam nhập cảnh Nga để du lịch, thăm thân, công tác, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh. Trong thời gian này, công dân Việt Nam thuộc các diện trên được nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh khỏi Nga mà không cần xin thị thực.

Quy định không áp dụng với người đến Nga để lao động, học tập, làm báo hoặc cư trú lâu dài tại nước này.

Trước đó, ngày 23/3, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết, Moscow muốn thu hút thêm du khách Việt Nam và xem xét các biện pháp tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh.

Theo ông, miễn thị thực có thể góp phần tăng lượng khách du lịch, tạo thêm việc làm trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ và mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Ông Reshetnikov cho biết, kết nối hàng không giữa hai nước đang được mở rộng, với 78 chuyến bay mỗi tuần. Trong năm 2025, 20 đường bay mới được khai thác, kết nối các thành phố của Nga với Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga kỳ vọng lượng khách du lịch giữa hai nước có thể đạt 1,5 triệu lượt vào cuối năm 2026. Trong khi đó, Hiệp hội các công ty điều hành du lịch Nga (ATOR) dự báo lượng khách Việt Nam đến Nga sẽ tăng ít nhất 30% sau khi chính sách miễn thị thực được triển khai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố chủ trương miễn thị thực cho công dân Việt Nam sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi đầu tháng 9 vừa qua.