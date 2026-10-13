Nga miễn thị thực đối với công dân Việt Nam từ 15/10

Theo sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ký và công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp luật của Nga ngày 12/10, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh và lưu trú tại Nga không quá 30 ngày mà không cần thị thực, kể từ ngày 15/10.

Một góc Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga. Ảnh: RiaNovosti

Chính sách này áp dụng đối với các chuyến thăm thân, công tác, du lịch, tham gia sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao và quá cảnh. Sắc lệnh của Tổng thống Nga có hiệu lực trong một năm, đến ngày 15/10/2027.

Tuy nhiên, quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh Nga để làm việc, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại nước này. Các trường hợp trên vẫn cần thực hiện thủ tục xin thị thực theo quy định hiện hành.

Việt Nam là quốc gia thứ 12 được Nga áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân mang hộ chiếu phổ thông. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhận định, chính sách mới có thể góp phần gia tăng lượng khách du lịch, tạo thêm việc làm trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ và mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ông Reshetnikov cho biết, số lượng chuyến bay thẳng giữa Nga và Việt Nam đang tăng, đồng thời mạng lưới đường bay cũng từng bước được mở rộng. Hiện hai nước có 78 chuyến bay mỗi tuần.

Riêng trong năm 2025, 20 tuyến bay mới đã được khai trương, kết nối các thành phố của Nga với những điểm đến tại Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, ông Artur Abdyukhanov, đại diện Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga, đánh giá việc miễn thị thực có thể góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch từ Việt Nam sang Nga, đặc biệt là các tour du lịch theo đoàn. Theo ông, lượng khách Việt Nam đến Nga đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.