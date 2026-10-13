Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp Nga, công dân Việt Nam được phép lưu trú tại Nga tối đa 30 ngày liên tục mà không cần thị thực, với điều kiện mục đích chuyến đi không phải là làm việc. Chính sách áp dụng đối với các chuyến du lịch, công tác, tham gia sự kiện và quá cảnh qua Nga để đến nước thứ ba hoặc trở về.

Tuy nhiên, quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam đến Nga để làm việc, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú dài hạn. Với chính sách mới, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 có công dân được miễn thị thực nhập cảnh Nga theo cơ chế này.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhận định chính sách miễn thị thực sẽ góp phần thu hút thêm khách du lịch, tạo việc làm trong lĩnh vực dịch vụ và mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Theo ông Reshetnikov, kết nối hàng không giữa Nga và Việt Nam đang được mở rộng, với 78 chuyến bay mỗi tuần. Riêng năm 2025, hai nước đã khai trương 20 đường bay mới đến các điểm du lịch và đô thị lớn của Việt Nam, gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga kỳ vọng lượng khách du lịch trao đổi giữa hai nước sẽ đạt 1,5 triệu lượt vào cuối năm 2026.

R.G