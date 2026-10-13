Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Khách du lịch tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam, cơ chế này có thời hạn một năm, tức là đến ngày 15/10/2027.

Theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp, giờ đây công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc.

Chính sách miễn thị thực áp dụng cho các chuyến công tác, du lịch, tham gia sự kiện và quá cảnh qua Nga đến các nước thứ ba và ngược lại.

Sắc lệnh làm rõ rằng chế độ miễn thị thực không áp dụng cho người nước ngoài đến Nga để làm việc, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú lâu dài.

Sắc lệnh có hiệu lực từ thứ Năm, ngày 15/10.

Như vậy, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 có công dân được miễn thị thực nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhấn mạnh rằng việc áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam có thể làm tăng lượng khách du lịch, tạo thêm việc làm trong lĩnh vực cung ứng và mang lại thêm cơ hội phát triển quan hệ kinh tế.

Ông chỉ ra rằng số lượng chuyến bay thẳng giữa Nga và Việt Nam đang tăng lên, và phạm vi các chuyến bay đang mở rộng. Hiện tại giữa hai nước có 78 chuyến bay mỗi tuần. Chỉ riêng trong năm ngoái, đã có 20 tuyến bay mới được khai trương đến các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Với quy định mới này, Bộ Phát triển Kinh tế Nga kỳ vọng lượng khách du lịch giữa Nga và Việt Nam có thể đạt 1,5 triệu lượt vào cuối năm 2026.

Hiệp hội các công ty điều hành du lịch Nga ATOR dự báo lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Nga sẽ tăng ít nhất 30% sau khi chính sách miễn thị thực được thực thi.

Ý định áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi đầu tháng Chín vừa qua./.